Nå er Ranheim et bunnlag: – Absolutt ikke et prosjekt som er i ferd med å rakne

Ranheims prestasjoner er langt unna å matche ønsket om å være et topplag. Nå skal de finne årsaken.

– Klart det vil være folk som lurer på jobben til Svein. Men vi har ståltroa, sier Erik Tønne etter Ranheims tunge start på sesongen. Foto: Kim Nygård

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det som er et tema, er at vi sammen må finne ut hvorfor det er et såpass stort avvik mellom det vi ønsker og det vi gjør. Og det er noe vi må finne ut av sammen. Alle involverte. Trenere, spillere og ledere.

Slik svarer Frank Lidahl på om trener Svein Maalens jobb kan bli et tema etter den dårlige starten laget har fått på sesongen.

På de fem første kampene, er det kun prestasjonen mot Start hjemme som får godkjent. Ellers har prestasjonene vært under pari – og to ganger har laget fått skikkelig stryk.

– Må tette avviket

Mot Sogndal ødela et katastrofalt første kvarter hele kampen for hjemmelaget.

Før sesongen meldte Lidahl om den beste Ranheim-troppen i hans tid i klubben – inkludert det laget som i positiv forstand sjokkerte i Eliteserien for tre år siden.

Nå har «tidenes Ranheim-stall» kun andre tre lag bak seg på tabellen, og avstanden opp til tabelltoppen begynner å bli dryg. Det bekymrer i fjæra. Men spørsmålet om krise avfeies.

– Det som er viktig er at vi klarer å tette avviket mellom det vi har potensial til å gjøre, og det vi faktisk har prestert til nå, sier Lidahl.

Ikke murring

Veteranen Erik Tønne forstår at spørsmålene rundt Maalen etter hvert melder seg, men melder om intern ro. Og Tønne får støtte av kaptein Reginiussen.

– Klart det vil være folk som lurer på jobben til Svein. Men vi har ståltroa. Det er absolutt ikke et prosjekt som er i ferd med å rakne. Og det går ikke på hvordan vi ønsker å spille og hvordan vi trener. Vi har lenge hatt problemer på defensiv dødball og trykk i egen boks. Når vi slipper inn på de tre første sjansene imot, så er det altfor dårlig, sier Erik Tønne.

Kaptein Mads Reginiussen Foto: Kim Nygård

– Jeg opplever ikke at det er noe murring i gruppa. Jeg tror at alle er enige i måten å spille fotball på. Vi stiller oss bak det vi har gjort i forberedelsene, og har tro på det vi holder på med, sier kaptein Mads Reginiussen.

– Har en god plan

Svein Maalen sier det «ikke er hans jobb» å vurdere jobben som hovedtrener for Ranheim. Samtidig er han trygg på at ting vil snu.

– Vi har en god plan og vi har et lag som har prestert på høyt nivå før. Jeg har ganske klart hva jeg skal gjøre for å få dette laget til å bli et vinnerlag, sier han.

– Vi har vært i forsvarsposisjon fra start av, og det kan stilles spørsmål om vi har taklet det godt nok alle sammen, sier Svein Maalen. Foto: Kim Nygård

– Tror du også spillerne forsatt tror på det?

– Ja, det tror jeg. Så er det alltid slik i en spillertropp at noen tror mindre enn andre. Det kommer an på hvilken posisjon man har og stilling. Det er blant annet helt sikkert proporsjonalt med spilletid. Men jeg føler at vi har en spillergruppe som i stor grad «er her». Og vi har en måte å spille på som kler dem. Vi skal lykkes her, sier han

– Ranheim er ikke et topplag pr. nå. Er det en erkjennelse som må sige inn, og som gjør at dere må agere annerledes?

– Vi må iallfall agere annerledes mentalt. Vi har vært i forsvarsposisjon fra start av, og det kan stilles spørsmål om vi har taklet det godt nok alle sammen. Vi må håndtere dette nå, men noe av problemet er at vi varierer så mye. De som så Start-kampen, så et lag som leverte en bra prestasjon. Så skjer dette i dag. Det er tre steg, om ikke ti steg, tilbake, sier Svein Maalen.