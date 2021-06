Spisslegende leverte gressmatta til Alfheim. Nå slår Espejord alarm - det kan gi TIL millionsmell

Kunstgresset på Alfheim er omstridt, og spillerne vil ha det byttet ut. Klubbledelsen ønsker å innfri, men mangler penger.

SLÅR ALARM: Runar Espejord mener kunstgresset øker risikoen for skader. Til venstre er Ole Martin Årst i PST Sportsanlegg. Foto: NTB Scanpix og Øyvind Sivertsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er ingen hemmelighet at A-laget har lyst å bytte kunstgress. Det er heller ingen hemmelighet at TIL ikke har de pengene det koster å bytte det ut. Vi forstår hva A-laget og den gjengen påpeker, og vi ønsker selvfølgelig at de skal ha optimale forhold til trening og kamp, sier daglig leder Øyvind Alapnes til iTromsø.

Kunstgresset på Alfheim ble lagt sommeren 2018. Etter tøffe vintre og heftig bruk, med mange lag og kamper, er TIL kommet til en erkjennelse at kunstgresset langt fra lenger er optimalt for toppfotball.

TIL-legende Ole Martin Årst er salgssjef og partner i PST sportsanlegg, som har levert kunstgresset. Han svarer i en SMS på spørsmål fra iTromsø.

– Dette henger sammen med granulatet og brøyting av banen. Vi må nesten forholde oss til TIL og holde dialogen med kunden konfidensielt, melder Årst.

Koster seks-syv mill.

TIL må ha millionhjelp hvis de skal bytte ut kunstgresset på Alfheim:

– Da må vi ha ekstern finansiering. Jeg vil tro det ligger på omtrent seks-syv mill. å få det gjort, og da forstår alle at det ikke er så lett å få et stort ønske til å bli en realitet, sier Alapnes.

Da TIL fikk nytt kunstgress i 2018, sa daværende direktør Stig Arne Engen at han håpet det skulle vare i åtte år. Det var en for optimistisk spådom.

– Det er faktisk flere forhold rundt gresset som jeg ikke kan gå inn på. Men at det er ikke optimalt akkurat nå, er det ingen tvil om, sier Alapnes.

TIL-TOPPER: Daglig leder Øyvind Alapnes (til høyre) og hovedtrener Gaute Helstrup. Foto: Ronald Johansen

– Går også ut over barn og ungdom

iTromsø møter den skadede duoen Runar Espejord og Jostein Gundersen etter en økt på Alfheim. Begge sliter med hamstringskader, og er ute i flere uker til. TIL har fått fylt inn ekstra granulat i banen, men likevel er ikke kunstgresset tilfredsstillende.

– Problemet er at gresset er hardt, flatt og slitt etter vinteren. Folk synes belastningen på muskulatur og knær av å spille på et så hardt underlag er stor, sier Gundersen.

– Det jeg synes er synd med dette, og uten å gå for hardt ut, så tror jeg det finnes skader opp igjennom akademiet, TIL 2 og nedover i aldersklassene. Og der tror jeg ikke gresset hjelper oss, sier Espejord.

TIL-PROFILER: Jostein Gundersen og Runar Espejord. Foto: Rune Robertsen

Han peker på at Molde nå er i ferd med å skifte kunstgresset, etter at de la det cirka samtidig som TIL.

– Jeg tror ikke så mange andre bruker den arenaen i Molde. Her brukes det mye oftere. Vi ønsker å være en utviklingsklubb., og utvikle unge gutter herfra. Så ender mange unger med å være langtidsskadet, og det går så imot det vi ønsker å være. At vi ikke klarer å ha fasiliteter som er gode nok til å utøve de tingene. Det er mest synd med matta, sier Espejord.

– Her er det jo ikke bare A-laget som spiller. Men tusenvis av barn og ungdom. Også med andre lag på besøk. Hvis vi ønsker å utvikle spillere må vi ha så optimale forhold som mulig. Vi er ikke bortskjemt på klima og vær i Tromsø, og dermed hente marginer der vi kan. Og matta bør være en av dem, sier Espejord, som irriterer seg like mye over det som sin egen skadehistorikk.

– Dette går hånd i hånd. Selv om jeg har vært mer uheldig enn andre, så er det ikke kun jeg som blir skadet. For min del er dette merkelig. Jeg var med på alle fotballtreninger, frem til vi kom ut hit i mars. To økter her på en frossen bane, så måtte jeg inn med (skade i) kneet. Banen er steinhard i utgangspunktet, så minusgrader hjalp ikke, sier Espejord.

– Først kom dette med kneet, deretter hamstringskaden, så helt tilfeldig tror jeg ikke det er, sier Espejord.

– Jobber med saken

TIL-ledelsen forsikrer imidlertid om at det jobbes hardt med finansiering for å bytte ut kunstgresset.

– Ja, vi må jo jobbe med det, fordi det er veldig viktig for oss. Det store spørsmålet er om vi lykkes, sier Alapnes.

– Hvis alt går veien, kan kunstgresset byttes ut denne sesongen?

– Hadde alt kommet på plass, så ja. Molde gjorde det jo nå i landslagsperioden, og har det nok klart til neste hjemmekamp, svarer TIL-lederen.

Les også Avslører ukjent klausul i TIL-kontrakten

TIL har fått en del skader i det siste, blant annet på Kent-Are Antonsen, Runar Espejord, Mikael Norø Ingebrigtsen og Jostein Gundersen.

– Det er ingen tvil om at det å ha et optimalt kunstgress reduserer skadefaren. A-laget mener at det gresset vi har i dag øker skadefrekvensen, erkjenner Alapnes.

Og når så mange bruker banen, håper Espejord at dette er noe klubbledelsen kan prioritere.

– Dette er hovedgrunnen til at vi bør kunne samle noe midler. Dette gjelder mange tusen timer med trening som legges ned her, sier Espejord som peker på hans egen 1996-generasjon som kom opp i TIL for noen år siden.

– 1996-klassen er jo mest i gymmen, sier Espejord og humrer med tanke på at han selv, Gundersen og Mikael Norø Ingebrigtsen er skadet i en tid framover.

– Gresset må bare byttes. Og det snarest mulig, men det lar seg jo ikke gjøre, slår Espejord fast.

Mye granulat er fylt på, og nytt vanningsanlegg er installert.

– Konsekvensen er at ballen ikke spretter fordi gummikulene noen steder ligger over gresset. Ikke helt optimalt.

Duoen Gundersen og Espejord presiserer at de ikke vil fremstå som sytete. De sier spillergruppa har sagt ifra internt om problemet. Og deretter lagt seg bak seg.

– Vi kan ikke bruke tid å klage på dette, men godta situasjonen. Og håper det kan løse seg, sier Gundersen.