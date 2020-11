DIREKTE: Følg Østerrike–Norge

Norge stiller med et reservelandslag i viktig kamp mot Østerrike.

Leif Gunnar Smerud leder Norges «nødlandslag». Foto: EXPA/ Florian Schrötter

Det har vært et skikkelig drama rundt Norges A-landslag den siste uken. Men i kveld er det endelig klart for kamp mot Østerrike i Nations League, en kamp Norge må vinne for om mulig å få en ekstrasjanse om VM-spill.

Kampstart er klokken 20.45.

Norge stiller med seks debutanter fra start i kveld. Norges spillere har totalt 38 landskamper mellom seg. I Østerrikes tropp har de over 600 flere. Nødlandslaget stiller klart svakere på rutine, men viljen til å prestere og imponere bør det ikke stå på. En gyllen sjanse til å vise seg frem på øverste landslagsnivå for flere av de utvalgte!

Østerrikes benk: A. Schlager, Stanković - Trimmel, Trauner, Schaub, Gregoritsch, Grbić, Balić, Žulj, Kalajdzic, Onisiwo, Wiesinger.

Østerrike (4-4-2): Pavao Parvan - Stefan Lainer, Stefan Ilsanker, Martin Hinteregger, Andreas Ulmer - Reinold Ranftl, Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, David Alaba - Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic

Norges benk: Kristiansen - Granli, Thorstvedt, Børkeeiet, Askildsen, Vindheim, Evjen.

Norge (4–4–2) Per Kristian Bråtveit – Julian Ryerson, Ruben Gabrielsen, Andreas Hanche-Olsen, Jørgen Skjelvik – Ghayas Zahid, Sondre Tronstad, Fredrik Ulvestad, Mats Møller Dæhli – Veton Berisha, Jørgen Strand Larsen.

Hei og velkommen til livedekning av Nations League-kampen mellom Østerrike og Norge!