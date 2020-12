«Jeg er lettet og glad den ene uken. Dårlig og deprimert den neste.»

Doddo blir ikke klok på dette Brann-laget.

Ole Didrik Blomberg og resten av Brann-laget kom ned på jorden igjen mot Viking onsdag, etter to strake seiere. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix.

Eduardo Doddo Andersen

Jeg tror aldri jeg kommer til å forstå dette Brann-laget. Det svinger så mye i prestasjonene at jeg blir svimmel. Jeg er lettet og glad den ene uken og dårlig og deprimert den neste. På kort tid veksler laget – og jeg – mellom høye tinder og dype daler.

Det verste er at det ikke bare svinger fra kamp til kamp, men fra minutt til minutt. Forskjellen mellom det Brann for eksempel presterte de første tjue minuttene og de siste tjue minuttene av regnbataljen i Stavanger, er så stor at det ikke er til å begripe.

Brann startet kampen mot Viking slik de avsluttet oppgjøret mot Aalesund, struttende av selvtillit. Brann hadde grepet på Viking og de hadde flyt i spillet. Mye tydet på at Brann skulle fortsette fremgangen fra de to foregående kampene.

Men så sprakk det, og Brann skulle etter hvert spille så svakt at jeg regelrett rødmet der jeg satt i sofaen.

Vegard Forren og Brann ble fraløpt i Stavanger i midtuken, og tapte til slutt 2–0, etter å ha vært det beste laget i en halv omgang. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix.

Det var Veton Berisha som stakk hull på ballongen, ballongen det sto selvtillit på. Selvfølgelig var det Berisha som skulle gjøre det – mannen som latet som om han var Brann-spiller i 2019, og selvfølgelig gjorde han det på ufint vis, og selvfølgelig skjedde det uten at dommeren fikk det med deg.

Det var uheldig og urettferdig, men et normalt fotballag skal takle et baklengsmål på en bedre måte enn det Brann gjorde. På noen få minutter rant all kvalitet ut av laget. De kollapset. Andre omgang utviklet seg til en skrekkfilm. Det var ikke bare det at én eller to av spillerne underpresterte. Det gjaldt samtlige involverte.

Dermed dukket nedrykksspøkelset opp igjen. Jeg trodde vi var sikre etter seirene over Rosenborg og Aalesund, men nå ser ikke eliteseriespill i 2021 like bombesikkert ut.

Brann kan fortsatt havne på den utsatte 14.-plassen. Hvis alle andre resultater går imot oss, hvilket vi skal ta høyde for i serieinnspurt der mange lag har lite eller ingenting å spille for, må Brann ta flere poeng.

Fortsetter Brann å spille slik de gjorde i andre omgang mot Viking, kan vi bare glemme det. Med det spillet, med de avstandene i laget, med de svake innleggene og de hjelpeløse forsøkene, kommer ikke Brann til å ta flere poeng.

Men Brann er laget som det svinger av, og etter regn skal det komme sol. Jeg er klar for en ny runde med vår lokale berg-og-dal-bane, også kalt SK Brann.

Jeg vet ikke helt hvordan det skal skje at Brann skal vinne mot Sarpsborg 08, men like fort som Brann faller sammen har de med å sprette de opp igjen.