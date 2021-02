Overlegne City tok sin 14. strake seier etter store Alisson-tabber

(Liverpool – Manchester City 1–4) Manchester City fosser ifra i Premier League. Borte mot Liverpool ble det nok en storseier, mye på grunn av Liverpools keeper.

Med kun ett poeng i løpet av de siste tre hjemmekampene, var søndagens hjemmekamp mot Manchester City en kamp Liverpool mer eller mindre ikke hadde råd til å tape om de skulle ha mulighet til å forsvare seriegullet fra forrige sesong.

Keeper Alisson var blant dem som var tilbake på laget etter sykdom i midtuken, men den vanligvis så dyktige sisteskansen hadde en forferdelig dag på jobb.

Med to stygge pasningsfeil forærte han Manchester City to scoringer mot slutten av kampen og Liverpool var aldri i nærheten av å komme tilbake.

– En omgang som sjokkerte meg. Jeg er nesten rystet inn i sjelen over det vi har faktisk har sett, spesielt det som skjedde med Alisson, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt, som i en årrekke var førstekeeper for Tottenham og spilte 97 landskamper for det norske landslaget.

Liverpool-manager Jürgen Klopp omtalte det som «enorme tabber» i intervjuet etter kampen.

– Han har reddet oss mange ganger tidligere, ingen tvil om det. I kveld var det han som gjorde tabbene, sier Klopp i et intervju vist på TV 2.

SLET: Alisson måtte hente ut hele fire baller fra nettet. Foto: JON SUPER / X01545

– Vi fremprovoserte utvilsomt feilene. Det er noe vi har jobbet med på trening. Alle jobbet for hverandre og vi fikk belønning for det, sier Phil Foden i et intervju med Sky Sports etter kampen.

20-åringen ble kåret til banens beste og satte et verdig punktum for kampen med et kremmerhus åtte minutter før slutt.

– Jeg traff perfekt og jeg ble glad for å se ballen gå inn og for å kunne hjelpe laget. Dette gir oss gode sjanser til å vinne serien, men jobben er ikke gjort enda og det er en lang vei å gå. Å slå de regjerende mesterne gjør godt for alles selvtillit, så dette kan bare hjelpe oss videre, sier han.

Dermed vant Manchester City sin 14. strake kamp i alle turneringer og troner alene på toppen av Premier League-tabellen, mens Liverpool nå har hele ti poeng opp, med én kamp mer spilt etter klubbens største hjemmetap siden 2015.

Ifølge BBC er Citys 14. strake seirer en tangering av den engelske rekorden til Preston (1892) og Arsenal (1987).

SCORINGSJUBEL: Phil Foden (nummer tre av Manchester City-spillerne fra venstre) jubler etter å ha satt inn kampens siste scoring. Foto: Laurence Griffiths / POOL / GETTY POOL

For Liverpool er det første gang siden 1963 at de har tapt tre hjemmekamper på rad i ligaen.

– Det var en god kamp fra oss, men resultatet er åpenbart ikke hva vi ønsket, sier Klopp.

Det trakk også Liverpool-kaptein Jordan Henderson frem overfor Sky Sports.

– Resultatet er veldig skuffende, men jeg følte prestasjonen i store deler av kampen var mer som vi ønsker å fremstå. Jeg synes ikke vi fortjente å tape så mye, men vi gjorde noen feil som kostet oss mye, sier Henderson.

For tredje gang i løpet av seks kamper bommet Manchester City på straffe mot Liverpool. Søndag var det Ilkay Gündogan som skjøt over fra straffemerket i den første omgangen, men tyskeren fikk revansj tidlig i den andre omgangen da han satte inn kampens første mål.

Liverpool fikk muligheten fra straffemerket etter en drøy time. Mohamed Salah ble holdt i armen av Rúben Dias og satte selv straffesparket sikkert i mål.

Etter utligningen var det igjen City som satte press på hjemmelaget. Alisson sviktet for Liverpool da Manchester City avgjorde kampen med to mål i løpet av fire minutter.

Keeperen spilte ved to anledninger ballen rett i beina til en City-angriper og bortelaget utnyttet mulighetene til det fulle. Gündogan sendte City tilbake i ledelsen etter 73 minutter, mens tidligere Liverpool-spiller Raheem Sterling økte til 3–1 like etter.

Phil Foden blåste inn kampens siste mål med et hardt skudd åtte minutter før slutt.

CITY-JUBEL: Manchester City vant borte mot Liverpool i Premier League for første gang siden 2003. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Før 2021 hadde hjemmekamp på Anfield nærmest vært en garanti for suksess for Liverpool de siste årene. I ligaen hadde de ikke tapt siden våren 2017 og de hadde scoret i hver hjemmekamp siden høsten 2018.

I januar ble det stopp på begge rekkene. Først var det Manchester United som sørget for at Liverpool gikk målløse av banen 17. januar etter 42 strake hjemmekamper med scoring. Fire dager senere tapte Liverpool hjemme mot Burnley og dermed var rekken på kamper uten hjemmetap ved veis ende etter 68 kamper.

Nå er det de negative rekkene som fortsetter for Liverpool, som står med tre strake hjemmetap.