Ronaldo gikk på knockout i Porto

(Porto-Juventus 2–1) Cristiano Ronaldo (36) kan knapt ha trodd egne øyne da vertskapet i hjemlandet hans rappet til seg ledelsen allerede etter 63 sekunder og klinket inn nummer to rett fra avspark i andre omgang – og han ikke fikk straffespark på overtid.

Federico Chiesa reduserte til 1–2 i 85. minutt, fikst fremspilt av franske Adrien Rabiot. Det ga Ronaldo & co. et lite løft, men langt fra godt nok for et kjempegodt utgangspunkt for returkampen i Torino – skulle man mene etter mangelen på oppløftende spill inntil det.

Før Ronaldo, for å si det sånn, på sedvanlig vis sørget for dramatikk på overtid.

– For meg helt uforståelig. For meg ser det ut som soleklart straffespark, kommenterte TV 2s studioekspert Brede Hangeland umiddelbart etter at portugiseren hadde gått over ende ved Porto-keeper Marchesins venstre stolpe.

IKKE TIL Å FORSTÅ: Cristiano Ronaldo mente han ble snytt for straffespark da han ble lagt (?) i bakken på overtid på bortebane i Porto. Foto: Luis Vieira / AP

Uten at dommeren reagerte med å peke på straffemerket eller ta seg tid til å lytte til VAR.

Ifølge offisiell statistikk hadde Cristiano Ronaldos Juventus hatt ballen i sin besittelse desidert mest da kampklokken dro seg mot 30 minutter. Men det var fattig manns trøst for Portugals store sønn. Motstander Porto hadde da for lengst slått til med en slag teknisk knockout på Estádio do Dragão.

Med ballen og bena og ryggen vendt mot nær hele banen, så det ut til at gjestenes Bentancur gikk i søvne. Portos nummer 9, Mehdi Taremi, var på sin side våken og brøytet inn 1–0 før «tilbakespillet» fra Bentancur til egen keeper, Wojciech Szczesny, nådde klypene hans.

– Grusomt av Bentancour i den situasjonen, kommenterte Brede Hangeland kort og godt fra ekspertkommentatorstolen i TV 2s studio 44 minutter senere.

Etter pausen måtte Juventus rett og slett varte opp med en helt annen innstilling og forestilling, for å tenne internt håp om å ta poeng i den første 16-delsfinalekampen.

Rabiot var nær ved å utligne på tampen av første omgang. På spektakulært kunne han ha saksesparket inn 1–1, men Porto-keeper Marchesin reddet mesterlig – og så viste det seg at Cristiano Ronaldo uansett ville ha annullert «scoringen» fordi han sto plassert i offside.

– Atletisk, mykt og fint, av Rabiot. Men for lite av Juventus, mente sammen mann, Hangeland.

Det ble mer da andre omgang startet. Umiddelbart. Men ikke fra Juventus’ side. Snarere tvert imot. Etter 20 sekunder. Gjentar: Etter 20 sekunder økte Porto til 2–0. Wilson Manafá gled mykt, kjapt og påfallende uhindret inn i høyre halvdel av Juventus-boksen – vippet ballen til Moussa Marega.

Og dermed, ja det var vel ikke over. Men det kunne godt ha vært det da Sérgio Oliveira (27) var en hårsbredd – eller strålende redning av Wojciech Szczesny – fra å gjøre 3–0 fem minutter senere.