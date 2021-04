Den knuste amerikanske drømmen

Liverpool-eier John W. Henry måtte beklage. Amerikaneren lykkes ikke i forsøket på amerikanisering av den europeiske fotballen. I første omgang.

Arsenal-tilhengerne protesterte mot lagets amerikanske eier Stan Kroenke utenfor stadion før fredagens kamp mot Everton. Klubben hadde allerede trukket seg og beklaget superligaflørten. Tilhengerne gir seg likevel ikke. Foto: HENRY NICHOLLS, Reuters/NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Utbryterne har begynt å spille fotball igjen nesten som om ingeting har skjedd. Noen har trukket seg, noen har beklaget sitt påfunn og lovet bot og bedring for. Allerede store klubber hadde funnet noen idealer i amerikansk profesjonell sport. Idealer som de ønsket å dyrke i Europa. Idealer som skulle sørge for en jevn pengestrøm.

– Det åpenlyse neste skrittet mot amerikanisering av europeisk fotball, kommenterte den engelske avisen Daily Telegraph etter forslaget om en europeisk superliga (ESL).

Sterkest motstand møtte forslaget om at ESL skulle være løsrevet fra opprykk og nedrykk. Løsrevet fra det tradisjonelle systemet hvor alle på en eller annen måte og i utgangspunktet stiller likt.

Reaksjonene kom umiddlerbart. Det ble reagert mot innføring av amerikansk superkapitalisme i europeisk idrett. En idrett for de grådige, for de pengemektige, for de få mente fotballtilhengere i alle land, men kanskje mest i England. Men hvordan er amerikansk profesjonell idrett egentlig organisert?

Fakta Superliga-planene Natt til mandag kunngjorde 12 toppklubber planene om en europeisk superliga. Planen var at det skal være 20 lag i ligaen. 15 av dem skal ha fast plass. Disse 12 ble meldt klare: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England. Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania. Inter, Juventus og Milan fra Italia. Tyske og franske klubber sa nei. Planene ble møtt av sterke reaksjoner både fra tilhengerne, andre klubber og politikere. Klubbene ble truet med å stenges ute fra andre ligaer og turneringer. I løpet av 48 timer hadde alle de seks engelske klubbene trukket seg. Det samme hadde også spanske Atlético Madrid. Les mer

Jo, superkapitalistisk, men også med en rekke sosialdemokratiske trekk innenfor de lukkede ligakartellene. Det er skapt en rekke regler og forordninger som skal skape like muligheter for alle lag.

Men likhetsidealet er ikke målet. Bare middelet til å tjene mer penger.

Amerikanske idealer

De 12 grunnleggende klubbene av ESL ble beskyldt for å innføre amerikanske tilstander i europeisk sport anført av amerikanske eiere i Manchester United, Liverpool og Arsenal.

Men hva er egentlig amerikanske tilstander?

Det største likheten mellom en amerikansk organisering og den planlaget ESL handler om en stengt liga. Altså en liga med ett sett av klubber som spiller mot hverandre hvert eneste år. Ingen mulighet til å rykke opp eller rykke ned.

Den store festen i amerikansk idrett, Super Bowl. Dette er fra årets utgave mellom Tampa Bay Buccaneers og Kansas City Chiefs. Foto: David J. Phillip, AP/NTB

Det er slik alle de store profesjonelle amerikanske ligaene er organisert som NFL (amerikansk fotball), NBA (basketball), NHL (ishockey), MLB (baseball) og MLS (fotball). Lagene er de samme år ut og år inn. Det er bare når de allmektige som allerede er inne i systemet, bestemmer seg for å utvide ligaen at eventuelt nye lag får komme inn. Ingen rykker ned.

Den lukkede ligaen sørger for at de som er innenfor er garantert en viss inntektsstrøm uavhengig av sportslig resultat. Ligaens ledelse er allmektig.

Les også De trodde de kunne gjøre som de ville. Men grensen gikk her.

Lever av spenningen

Men hvor kommer sosialdemokratiet inn?

I hvor stor grad en superliga i Europa ville hatt utjevnende tiltak som preger amerikansk idrett vil vi trolig ikke få kunnskap om.

I USA jobbes det hardt for likhet.

Klubbeierne og de som har skapt det amerikanske systemet, ser jo at det må være spennende for at publikum skal være interessert. Uten spenning, ingen TV-seere, dermed heller ingen inntekter. Derfor har de innført en rekke utjevnende tiltak som kan minne – for en amerikaner altså – om sosialistisk politikk.

Det er satt et tak på hvor store lønnsutgifter en klubb kan ha. Det betyr ikke at utøverne tjener lite, men det betyr at en styrtrik klubb ikke kan betale mye til alle og samle de beste spillerne hos seg. Dersom en klubb vil betale en stor stjerne mye og klubben dermed når lønnstaket, må de kvitte seg med andre spillere. Slike begrensninger finnes ikke i europeisk fotball. Derfor er det gigantiske forskjeller i lønnsbudsjettene mellom klubbene i for eksempel Premier League.

Verving av de beste talentene handler ikke om å skrive kontrakter med foreldrene. Dette skjer i den såkalte «draft» hvor talentspeidere har opprettet en liste over unge talentfulle som kan signeres. Det er de klubbene som gjorde det dårligst sist sesong som får velge talenter først. Det skal sikre jevn fordeling av gode spillere til alle.

Det finnes en rekke andre utjevnende tiltak. En av de siste klubbene til å bli tatt opp i NHL (ishockey) var Vegas Golden Knights. Foran sin første sesong i NHL måtte alle lag stille spillere til rådighet som klubben fra gamblerbyen kunne signere. Dermed var Knights i den store finalen (Stanley Cup) allerede året etter at klubben var grunnlagt.

Allmektig

De amerikanske ligaene og dens ledere har langt større makt over hva en klubb kan gjøre og ikke gjøre innenfor systemet. De kan bestemme hvor en klubb skal spille, hvem som kan eie og de styrer TV-avtalene.

Det er ikke tvil om disse reguleringen har gitt jevnspilte pengemaskiner for eieren. De siste 10 årene har det for eksempel vært åtte forskjellige vinnere av den store finalen i amerikansk fotball Super Bowl.

Nå er forsøkene på å nærme seg amerikanske idealer lagt på is. Dersom det finnes en europeisk fotballdrøm, er det den som foreløpig har overtaket.