Zenunovic scoret to for Staal Jørpeland 2

Staal Jørpeland 2 tok sin tredje seier på rad med 4-1 over Stavanger 2 i 6. divisjon i fotball for menn. Zenun Zenunovic scoret to ganger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Staal Jørpeland 2 fikk et forsprang da Zenunovic satte inn 1-0 etter tolv minutters spill. Markus Olsen Haug sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og det sto seg til pause.

Målbonanza etter hvilen

Noen minutter ut i andre omgang tok Staal Jørpeland 2 ledelsen på nytt ved Zenunovic, og Sondre Haslerud sørget for jubel da han satte inn 3-1 da det var spilt ett kvarter av andreomgangen. Staal Jørpeland 2 økte ledelsen da Reino Rantasalo satte ballen i nettet et kvarter før slutt. Dermed var stillingen 4-1. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-4.

Topper tabellen

Sondre Haslerud (Staal Jørpeland 2) og Marius Salte Hansen (Stavanger 2) fikk begge gult kort.

Etter fredagens kamp er Stavanger 2 nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Staal Jørpeland 2 er på topp i eliteserien med ni poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stavanger 2 møter Suldal 3. september, mens Staal Jørpeland 2 spiller neste kamp mot Sørmarkå tre dager senere.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.