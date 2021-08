Brodd 3 7er vant i målfest

Eirik Bratlie sikret seieren med sin 5-4-scoring da Brodd 3 7er slo Jarl 2 7er i G14 3. divisjon, rogaland - avdeling 3.

Thomas Hagen sendte Brodd 3 7er i ledelsen da han satte inn 5-4 etter kun ti minutter, men Mathias Olsson Årbø sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 5-4 rett etterpå. Etter 15 minutters spill tok Brodd 3 7er ledelsen igjen ved Tarald Meling, men Mohammad Numan Mustafa sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 5-4. Hagen ga Brodd 3 7er ledelsen på nytt ti minutter senere, men fem minutter før pause scoret Oliver Tjøtta Andersen for Jarl 2 7er. Lagene gikk til pause på stillingen 3-3.

Tok alle poengene

Bratlie sendte Brodd 3 7er i føringen igjen da han satte inn 5-4 etter ett kvarter av andre omgang, men fire minutter senere utlignet Benjamin Milne for Jarl 2 7er. Bratlie ble matchvinner med sin scoring et kvarter før full tid.

Tok over tredjeplassen

Etter to serierunder har Brodd 3 7er tre poeng, mens Jarl 2 7er har tatt null poeng.

Jarl 2 7er møter Helleland 7er 18. august, mens Brodd 3 7er spiller neste kamp mot Madla 2 9er dagen etter.

