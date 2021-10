Karrieren til Stig-André Berge er over: – Jeg har gjort mitt

JORDAL AMFI (VG) Stig-André Berge (38) tapte åttendedelsfinalen i VM på hjemmebane og fikk ikke den nødvendige hjelpen for å kjempe om bronsemedalje. Dermed er karrieren over for brytelegenden.

UTSLÅTT: Stig-André Berge etter nederlaget i åttendedelsfinalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Dessverre ble det sånn. Det er mye jeg skulle ha gjort annerledes i dag, men jeg hadde ikke noe mer å gi. Det er greit. Jeg har gjort mitt, sier Berge til NRK.

Etter en fantastisk opphenting mot armenske Hrachya Poghosyan i åpningskampen i VM på hjemmebane, møtte Berge ukrainske Lenur Temirov i åttendedelsfinalen.

Der gikk Berge tidlig opp i 1-0, og holdt ledelsen halvveis. Etter pausen snudde derimot ukraineren raskt til 3-1, og det ble også sluttresultatet.

– Jeg skulle ønske det kunne vart litt lenger, sa en gråtkvalt Berge til NRK etter tapet.

Han var da avhengig av at Temirov gikk helt til finalen for å få muligheten til å kjempe om bronsemedalje gjennom rekvalifisering.

Slik gikk det ikke, for Temirov tapte sin kvartfinale og satte punktum på Berges fantastiske karriere som bryter.

– Det tar nok litt tid før jeg får fordøyd dette her, sier Berge.

Les også Stig-André Berge om fremtiden: – Skremmende

Det største høydepunktet i karrieren er OL-bronsen fra Rio i 2016.

Han har også ett sølv fra VM i 2014, samt to sølv og én bronse fra EM.

– Det er hardt og brutalt. Nå er det over. Det er utrolig trist, sier kona Rosell Utne Berge til NRK med tårer i øynene.

VG oppdaterer saken.