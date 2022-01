Slik lytter du til Studio A

Studio A er tilgjengelig hos Aftenbladet og PodMe. Slik lytter du til podkasten.

Her har vi listet opp tre måter du kan lytte til Studio A på. Alternativ 1 og 2 er for deg som er Aftenblad-abonnent, alternativ 3 er aktuelt dersom du har et abonnement hos PodMe.

1

I nyhetsappen til Aftenbladet

Trykk på podkast i menyen nederst i appen for å komme til podkastoversikten. Der vil du til enhver tid finne de siste episodene av Studio A.

Dette alternativet er det beste dersom du er Aftenblad-abonnent og ønsker å lytte til podkast via telefonen din.

Klikk på podkast-knappen i menyen nederst på skjermen og bla deg ned til Studio A.

Appen er tilgjengelig for alle, og du som er Aftenblad-abonnent har dessuten tilgang til eksklusivt innhold.

Har du Iphone, laster du den ned i Appstore. Søk på «Aftenbladet» eller «Stavanger Aftenblad».

Er du på Android, finner du den på samme måte i Google Play.

I Aftenblad-appen kan du også aktivere varsler, slik at du får et mobilvarsel hver gang det kommer en ny episode av Studio A. Scroll lengre ned for å se hvordan du aktiverer varsler for Studio A.

Vær obs på at Aftenbladets nyhetsapp og appen for e-avis er to forskjellige. Sistnevnte kan ikke brukes til lydavspilling.