Skadesjokk for Oilers-motstander: Spartas keeper ute med alvorlig skade

Sparta-keeper Jake Paterson (27) ble skadet i denne situasjonen med Oilers’ Tommy Kristiansen i tirsdagens kamp. Nå er canadieren ute i lang tid.

Det var i denne situasjonen at Spartas keeper Jake Paterson ble skadet i tirsdagens oppgjør.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det melder TV 2 som siterer Sarpsborg Arbeiderblad som var først ute med nyheten.

Jake Paterson har stått meget solid for sarpingene til nå i semifinaleserien mot Sparta. Men 27-åringen spiller ikke kveldens kamp.

I 2. periode i tirsdagens kamp mellom Oilers og Sparta, der Oilers vant 3–2 og overtok ledelsen i best av sju-serien med 3–2 i kamper, ble tråkket på av Tommy Kristiansen i en duell foran Spartas mål.

– Synd

Paterson fikk den sylskarpe skøyten til Kristiansen bak på beinet. Målvakten kom ikke ut på isen igjen til 3. periode – selv om han testet seg litt ved stans i spillet i starten på perioden.

Men han måtte innse at han ikke var i stand til å komme tilbake i mål. TV 2 melder at det er Patersons hamstring som er revet av. Til Sarpsborg Arbeiderblad opplyser Sparta at det kan ta opp mot et år før Paterson er tilbake.

Det betyr at han erstattes av Tobias Normann i kveldens sjette semifinalekamp i Sparta Amfi.

– Paterson har vært veldig god, så det er synd for ham hvis han er skadet. Det var en uheldig situasjon. Men Tobias Normann har stått bra når han har kommet inn, han er god erstatter, sier sportsdirektør i Oilers Pål Haukali Higson til Aftenbladet.

Jake Paterson er ute med en alvorlig skade.

Kan sikre finaleplass

– Hva tror du dette kan få å si for kampen?

– Det får vi se i kveld. Paterson har vært en viktig brikke for Sparta. Men det forandrer ingenting for vår del. Vi angriper kampen på akkurat samme måte, og så får vi se etter kampen om det har hatt en betydning eller ikke. Vi fokuserer uansett på oss selv. Og vi antar ikke at dette blir en lettere kamp, det er feil angrepsvinkel.

Oilers-troppen reiste til Østlandet onsdag kveld og er klare for kampen som kan sikre laget plass i NM-finalen med seier i kveld.

– Alle vet hvilken situasjon vi er i. Men det sies alltid i en sluttspillserie – det vanskeligste er å avslutte en serie. Det blir en vanskelig kamp med fullt hus og masse lyd. Men vi har et mål om å avslutte denne semifinaleserien i kveld. Vi er så godt forberedt til kampen som vi kan, sier Higson.

Sparta får tilbake kaptein Niklas Roest og Maksims Ponomarenko som begge har vært utestengt i tre kamper.

Kampen i Sparta Amfi har dropp klokken 19.

