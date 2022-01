Lukaku vraket til Liverpool-kampen: – Det er alltid en vei tilbake

Romelu Lukaku kom ikke med i troppen til Chelseas storkamp mot Liverpool søndag. Thomas Tuchel er misfornøyd med stjernespissens nylige uttalelser.

Romelu Lukaku gikk glipp av Chelseas toppoppgjør mot Liverpool etter hans offentlige kritikk av trener Thomas Tuchel.

NTB

Torsdag publiserte Sky Sports Italia et intervju med Lukaku. Der kom spissen med svært kontroversielle uttalelser om at han ikke er fornøyd med situasjonen i Chelsea.

Saken har skapt store overskrifter i England og ble en for stor distraksjon til at Chelsea-manager Tuchel ville ha med Lukaku mot Liverpool.

– Situasjonen ble for stor og forstyrrende såpass nærme matchen, at jeg bestemte å beskytte oppladningen til kampen. Derfor er han ute, sa Tuchel til Sky Sports før avspark.

Etter det spektakulære oppgjøret som endte 2-2 sa tyskeren at han håper at partene vil finne en løsning på konflikten.

– Han er vår spiller, og det er alltid en vei tilbake. Vi skal ordne opp i dette bak lukkede dører, og straks vi har truffet en avgjørelse og Romelu vet om det så får dere kanskje også vite det. Men vi snakker ikke om det nå, sa han til Sky Sports

Samtaler

Tuchel bekreftet i intervjuet før kampen at han har snakket med Lukaku og andre sentrale spillere om saken og konkludert med at det var best å utelate den belgiske spissen.

– Vi har en stor kamp å spille og trenger fullt fokus. Det er vanskelig å få til selv uten dette, men det er etter min mening lettere om han ikke er i troppen, sa Tuchel.

I Lukakus intervju med Sky Sports Italia, klaget han også over at Tuchel «har valgt å spille med en annen formasjon». Det falt ikke i god jord hos Chelsea-treneren.

Dommerkritikk

Etter 2-2-kampen var Tuchel heller ikke tilfreds med dommer Anthony Taylor, som lot Sadio Mané spille videre etter at han påførte César Azpilicueta en blåveis med underarmen i kampens første hodeduell etter ti sekunder.

– Jeg er ingen tilhenger av tidlige utvisninger, og Mané er en fin fyr og en topp spiller, men det skulle vært rødt. Det spiller ingen rolle om det skjer etter 20 sekunder eller 20 minutter, sa han til Sky.

Han beklaget poengtapet, men greide å glede seg over en severdig kamp.

– En briljant fotballkamp. Alle som ikke var her i dag gikk glipp av noe. Vi scoret noen flotte mål. Det første var absolutt strålende, men utligningen var også fin. Kampen kunne ha vippet begge veier. Det var en fin start på det nye året, sa han.