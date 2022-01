Lukaku vraket til Liverpool-kampen: – Situasjonen ble for stor

Romelu Lukaku kom ikke med i troppen til Chelseas storkamp mot Liverpool søndag. Thomas Tuchel er misfornøyd med stjernespissens nylige uttalelser.

NTB

Torsdag publiserte Sky Sports Italia et intervju med Lukaku. Der kom spissen med svært kontroversielle uttalelser om at han ikke er fornøyd med situasjonen i Chelsea.

Saken har skapt store overskrifter i England og ble en for stor distraksjon til at Tuchel ville ha med Lukaku mot Liverpool.

– Situasjonen ble for stor og forstyrrende såpass nærme matchen, at jeg bestemte å beskytte oppladningen til kampen. Derfor er han ute, sa Tuchel til Sky Sports før avspark.

Fokus

Han bekreftet at han har snakket med Lukaku og andre sentrale spillere om saken og konkludert med at det var best å utelate den belgiske spissen.

– Vi har en stor kamp å spille og trenger fullt fokus. Det er vanskelig å få til selv uten dette, men det er etter min mening lettere om han ikke er i troppen, avsluttet Tuchel.

I Lukakus intervju med Sky Sports Italia, klaget han også over at Tuchel «har valgt å spille med en annen formasjon». Det falt ikke i god jord hos Chelsea-treneren.

Støy

– Jeg liker det ikke, for det skaper støy som vi gjerne skulle vært foruten. Det er ikke gunstig for oss, sa Tuchel fredag.

Lukaku har scoret i sine to siste kamper, og Chelsea har heller ikke Timo Werner tilgjengelig til den svært viktige toppkampen mot Liverpool. Kai Havertz starter på topp.

Chelsea er 11 poeng bak Manchester City etter at Pep Guardiolas menn vant 2-1 over Arsenal lørdag, men har én kamp til gode på de regjerende mesterne. Liverpool er poenget bak Chelsea og har to kamper til gode på Manchester City.