Hva gjør alle kampene med stjernespillernes kropper?

Risikoen er større enn noen gang. Hvordan skal fotballagene unngå skader i nok en turnering og foran en ny sesong?

Brasils landslagsspillere Dani Alves (t.v.) Bruno Guimaraes kjemper om ballen med Max Gradel fra Elfenbenskysten i søndagens OL-kamp på International Stadium Yokohama. Foto: NTB

Per Thomas Byrkjedal Phd-stipendiat, Universitetet i Agder

Fotballåret 2021 tar knapt pause. Etter en lang og intensiv vår med ligaspill, cuper, landskamper, VM-kvalik, Europa League og Champions League skulle en tro at spillerne endelig fikk en pause da klubb-sesongen ble avsluttet med Europa- og Champions League-finale henholdsvis 26. og 30. mai. Men allerede uken etter var landslagene i gang med de siste treningskampene før mesterskap som EM og Copa America.

Heller ikke etter mesterskapene er det tid for hvile. Torsdag ble OL sparket i gang for herrene og nasjoner som Spania, Frankrike og Tyskland, Mexico, Egypt, Brasil og Argentina deltar. De to sistnevnte kommer for øvrig rett fra finalen i Copa America 10 dager tidligere. Og de som ikke spiller i OL, er tilbake hos sine klubblag og er i gang med sesongoppkjøringen før serier som PL, La Liga og Bundesliga starter 13.–15. august. Hva gjør alle disse kampene med kroppen til stjernespillerne?

Økt skaderisiko

Forskning har vist at tettere kampprogram med flere kamper på kort tid gir en økt risiko for skader. I en studie som fulgte europeiske toppklubber over 11 sesonger, ble det vist til at lag med færre skader / større andel av troppen tilgjengelig før hver kamp, endte høyere på tabellen i hjemlig liga og hadde større sannsynlighet for å lykkes i internasjonale turneringer som Europa League og Champions League.

Gjenåpningen av fotballen medførte at det måtte spilles flere kamper på færre dager. Som et tiltak for å redusere skaderisikoen, ble det midlertidig tillatt med inntil fem bytter og ni spillere på benken (normalt 3 og 7). Regelendringen gjelder til 31.12.22, men foran 20/21-sesongen gikk imidlertid Premier League tilbake til kun å tillate tre innbytter per lag, til kritikk fra spesielt de store klubbene.

I november 2020 meldte The Times om 15 prosent økning i skader sammenlignet med året før og debatten blusset opp igjen. Solskjær og Klopp var blant dem som utad kritiserte Premier League og det tette kampprogrammet, en klage som for øvrig ble gjentatt i mai hvor United måtte spille fire kamper på åtte dager, som følge av den utsatte kampen mot nettopp Liverpool.

Trackingsystemer

Et svært viktig verktøy for å unngå skader under perioder med et intensivt kampprogram, er oppfølging og monitorering av spillerne. Gjennom individualiserte belastningsprofiler fra digitale trackingsystemer kan trenere og støtteapparat bruke objektive data til å justere belastning i trening, samt rullere på spilletid i kamper. For resten av 2021/2022-sesongen kan denne type hjelpe middel vise seg å være gull verdt, bokstavelig talt.

Gjennom individualiserte belastningsprofiler fra digitale trackingsystemer kan trenere og støtteapparat bruke objektive data til å justere belastning i trening, samt rullere på spilletid i kamper. Foto: Shutterstock

Selv om de store nasjonene ikke har med seg de største stjerne til OL som følge av aldersgrensen, blir høsten ekstra travel for veldig mange klubblag. Det skal selvsagt spilles liga- og cupkamper, samt internasjonale kamper i Europa- og Champions League, men nå får enda flere klubber prøve seg internasjonalt gjennom den nye turneringen Conference League. Og som ikke dette var nok, kommer det landskamper med semifinaler og finaler i Nations League og viktige kvalifiseringskamper til VM, som spilles i Qatar allerede neste høst.

Viktigheten av å måle belastning og for klubbene til å samarbeide med landslagene for å unngå skader på sine viktigste spillere blir derfor avgjørende i året som kommer.

Per Thomas Byrkjedal, PhD-stipendiat ved UiA. E-post: per.byrkjedal@uia.no Foto: UiA

