Høyreback klar for Start: - Det føles veldig godt

Jon-Helge Tveita (28) har skrevet under for Start.

Jon-Helge Tveita bytter ut Brann med Start. Foto: Marit Hommedal

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

KRISTIANSAND: – Det føles veldig godt. Det blir fint å få spilletid igjen, noe som var viktig for meg, sier Starts nysignering Jon-Helge Tveita til Fædrelandsvennen.

28-åringen gjennomførte fredag formiddag medisinske sjekken med Start. Når Fædrelandsvennen ringer, har høyrebacken allerede rukket å komme seg ut på båttur med sine nye lagkamerater, Eirik Schulze og Martin Ramsland.

– Start er en fin klubb, så det er veldig spennende for min del. Hele pakken virker bra, og jeg fikk en god prat med treneren, som gjorde et godt inntrykk, sier Tveita.

Sindre Tjelmeland forteller at Tveita har undertegnet en 2,5-årsavtale med sørlandsklubben. Han legger til at det er en god økonomisk avtale for Start.

– Han gleder seg veldig. Jon-Helge er en mønsterprofesjonell, som trener godt og bringer med seg en treningskultur som er veldig bra, beskriver treneren.

– Hvorfor ønsket du å hente ham?

– For det første er han en veldig god fotballspiller. Det har han vist i Brann og Sarpsborg, og så har han ikke fått helt den rollen han ønsket seg i Brann. Det tror jeg vi kan gi ham her, og vi er sikre på at han er en veldig solid forsterkning, svarer han.

28-åringen har spilt to alderbestemte landskamper, og står med godt over 100 eliteseriekamper. Tveita har de to siste sesongene vært i Brann, men har denne sesongen slitt med å spille seg til en fast plass i førsteelleveren.