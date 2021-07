Fikk nytte av varmeforberedelsene: – Det er godt å vite

TOKYO (Aftenposten): Det var varmt og fuktig i Tokyo-kvelden. Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk nytte av alle forberedelsene til klimaet. Hun kvalifiserte seg til 5000-meterfinalen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal etter en tøff 5000 meter i kvalifiseringen. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Lettet, glad og svett etter 5000 meter i 30 graders varme og 73 prosent luftfuktighet. Karoline Bjerkeli Grøvdal syntes hun fikk nytte av Olympiatoppens varmerom og den grundige akklimatiseringen hun har vært gjennom.

Når hun i tillegg føler seg i veldig god form, var det et smil hun møtte media med, da hun kom ned under stadion. Hun kvalifiserte seg til finalen mandag. I første omgang ble hun kvalifisert på den dårligste tiden ettersom bare de fem beste i to heat gikk til finale. Grøvdal ble talt inn som nummer seks først.

Men etter målgang rykket hun opp til femteplass og direkte kvalifisering. Francine Niyonsaba fra Burundi ble disket.

Tøffe forhold

– Det er varmt der ute, og du svetter enormt. Men det er det som er bra når du har vært her så lenge, kroppen regulerer varmen. Det at du svetter, er bra, fordi du da er akklimatisert. Det er godt å vite det.

Det var mange tøffe tak i feltet underveis. Grøvdal holdt seg inne ved listen i store deler av løpet og var involvert flere ganger. Én løper ble disket. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Men det er ikke bare gode forberedelser til de klimatiske forholdene i Tokyo som hun mener har gitt resultater.

– Jeg har trent bra og har ingen vondter for første gang på ett år. Jeg er trygg på at jeg ikke kunne ha gjort så mye annerledes. Samtidig er det skummelt å ha en toppform, fordi du vet ikke helt hvordan det slår ut.

Finale som i Rio

Grøvdal har vært i OL-finale før. I Rio for fem år siden kvalifiserte hun seg med en tid godt over 15 minutter. Fredag kveld i Tokyo løp hun på 14.56,82. I Rio ble hun nummer syv på 5000-meteren.

Nivået på 5000 meter er blitt langt høyere og Sifan Hassan, som ikke var med den gangen, er kommet inn i bildet.

– Det kan komme til å gå veldig fort i finalen. Det gikk fort i dag til å være et forsøksheat, sa hun.

Knuffing

Det ble i det hele tatt ganske tøft. Grøvdal kom til norske medier med piggskosår langt opp på leggen.

– Det var litt knuffing og dytting. Jeg fikk med meg at det var et fall bak meg. Du må være obs hele tiden. Nå lå jeg inne ved listen i første halvdel av løpet. Jeg prøvde bare å roe meg ned der og ikke bytte posisjon.

Hun skal løpe finalen mandag kveld klokken 15.40, norsk tid.