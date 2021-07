To tap på rad for TUIL:- Må bare erkjenne at vi ikke er der vi skal være

Etter tre seiere på rad har TUIL kommet ned på jorda igjen de siste dagene.

Martin Albertsen og TUIL tapte på bortebane. Her fra en kamp tidligere i sesongen. Foto: Håkon Steinmo

Lars Elvevold

2.divisjon avdeling 1. Lommedalen kunstgress 21.7.2021 Bærum 2 (0) TUIL 0 (0) Mål: 1–0 (74) Kristoffer Sørensen 2–0 (85) Kvernstuen (str) Gule kort: Henrik Åsali Hansen og Sigurd Grønli, TUIL. Thorberg, Bærum Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Bækkelagets

Bærum-TUIL 2–0 (0–0)

TUIL tapte bortekampen mot Bærum onsdag. Det stod 0–0 til pause, men to scoringer det siste kvarteret av kampen gjorde at Dalingan måtte reise hjem fra varmen på Østlandet uten poeng.

– Det er en jevn kamp der jeg hele veien satt med følelsen av at det laget som scorer først vil vinne kampen. Det var varmt og kunstgresset der har sett sine beste dager, men vi må bare erkjenne at i dag er vi ikke helt der vi skal være, sier TUIL-trener Alexander Samuelsen, og som ikke var fornøyd med inngangen på kampen.

– Det må jeg ta på min kappe, det er ikke spillerne. Vi ønsker å styre spillet, men i dag ser vi både underveis og etterpå at vi burde spilt enklere og vært mer direkte. Vi skaper for lite og sett under ett så vinner Bærum fortjent, avslutter TUILs hovedtrener.

TUIL møter Fløya til lokaloppgjør i cupen førstkommende lørdag. Neste kamp i serien er prestisjeoppgjøret borte mot Alta i Finnmarkshallen 28.august.