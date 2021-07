Helseth og co. et stykke bak finaleplass - får ny sjanse

Martin Helseth og den norske dobbeltfireren var ikke i nærheten av å kvalifisere seg til finalen fra fredagens forsøksheat.

Den norske dobbeltfireren havnet langt bak i forsøksheatet. Foto: Lise Åserud / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den norske båten med ålesunder Martin Helseth, Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken var på forhånd ikke favoritter til å gå videre fra forsøksheatet, og det gikk som ventet.

Italia og Polen kjørte Norges forsøksheat, og det ble tidlig klart at disse båtene var for sterke for det norske laget. Helseths båt var fire sekunder bak halvvegs, og forspranget økte bare.

I mål var den norske dobbeltfireren nesten ti sekunder bak de to vinnerbåtene, som begge går rett til A-finale. Også Estland var foran med nesten to sekunder, men de må også ro oppsamlingsheat. Norge slo for øvrig Tyskland med ett sekund.

Fire båter i det andre forsøksheatet rodde raskere enn Norge, alle med minst fem sekunder bedre tid. Fra oppsamlingsheatet går kun den beste båten videre. Dermed må Helseth og co. heve seg.

Oppsamlingsheatet blir rodd natt til søndag.