Helseth og co. et stykke bak finaleplass: – Føltes som en vits

Martin Helseth og den norske dobbeltfireren var ikke i nærheten av å kvalifisere seg til finalen fra fredagens forsøksheat.

Den norske dobbeltfireren havnet langt bak i forsøksheatet. Foto: Lise Åserud / NTB

Publisert: Publisert: I dag 04:55

Den norske båten med ålesunder Martin Helseth, samt Olaf Tufte, Oscar Helvig og Erik Solbakken var på forhånd ikke favoritter til å gå videre fra forsøksheatet, og det gikk som ventet.

Italia og Polen kjørte Norges forsøksheat, og det ble tidlig klart at disse båtene var for sterke for det norske laget. Helseths båt var fire sekunder bak halvvegs, og forspranget økte bare.

I mål var den norske dobbeltfireren nesten ti sekunder bak de to vinnerbåtene, som begge går rett til A-finale.

– Dette var ikke helt den starten vi hadde håpet på. Vi ble tatt på senga av forholdene og rodde ikke bra nok, sier Helseth på telefon fra Tokyo til Sunnmørsposten.

Kritisk

Etter løpet uttalte trener Kjetil Undset at han var kritisk til dobbeltfirerens gjennomføring av løpet, at ti sekunder opp til vinnerlagene ikke er Norges standard. Helseth tar uttalelsene med ro.

– Han ble nok litt grilla i mediesonen og svarte det kan kunne. Vi har alle pratet sammen og feilsøkt. Lista er lagt høyt, og det gjør vi selv også. Vi forventer at vi skal prestere, og nå underpresterte vi. Det hadde vært noen annet om vi hadde tatt ut maks. I dag føltes det innimellom ut som en vits utpå der, sier Helseth, og utdyper:

– Vi rodde det vi hadde, men når det ikke henger sammen, så blir det mye bruk av muskelgrupper som ikke er relevante. Ror man et godt løp, så svir det i lårene og jeg sliter med å puste når vi kommer i mål. Nå stivna jeg i armer og skuldre, og satt skjevt i båten. Da har jeg ikke fått brukt meg så godt som mulig. Jeg skal være siste hjulet på vogna, men det er ikke lett hvis ikke alt stemmer foran meg. Alle fire har skylden.

Ny sjanse

Også Estland var foran med nesten to sekunder, men de må også ro oppsamlingsheat. Norge slo for øvrig Tyskland med ett sekund.

Fire båter i det andre forsøksheatet rodde raskere enn Norge, alle med minst fem sekunder bedre tid. Fra oppsamlingsheatet går de to beste båtene videre til A-finale. Dermed må Helseth og co. heve seg betraktelig.

– Det er ikke noe nytt at vi ror et dårlig forsøksheat, så vi prøver å ha is i magen. Vi skal jobbe med å få årene ordentlig ut i vannet. I dag gjør vi ikke det og blir kastet litt ut av balanse. Vi må få ned skuldrene, sier Helseth.

Oppsamlingsheatet blir rodd natt til søndag. Lørdagen får de to økter på vannet.

– Det gjelder at vi ikke gjør for mye og overdriver, men vi skal gjøre noen tak i konkurransefart og finne sammen. Det er fort at vi begynner å lete etter alt som er feil og vil forbedre ti ting, men løsningen er ofte enkel, mener Helseth.