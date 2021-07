August (20) skremte mange da han ble liggende ute på Alfheim. Nå er han friskmeldt.

Det unge talentet som har vært viktig for TIL er igjen klar for kamp.

PÅ TRENING: August Mikkelsen sammen med Gaute Helstrup på onsdagstreningen. Foto: Foto: Ronald Johansen

Den lovende angrepsspilleren August Mikkelsen har på alvor tatt lange steg for «Gutan» de siste månedene. 10 kamper inn i sesongen har unge Mikkelsen vist seg fra sin aller beste side og vært en viktig brikke i dette TIL-laget. På knapt et år har angrepsspilleren blomstret. Med gode tekniske ferdigheter og god løpskapasitet har TIL-kometen vist at han hører til ute på gresset og ikke på benken.

Mikkelsen noterte seg 82 spilleminutter i forrige kamp mot KBK da TIL spilte på Alfheim stadion. Til tross for at TIL leverte en solid kamp fikk «Gutan» med seg ett bare poeng.

Unge Mikkelsen fikk seg en smell i en duell som gjorde han utilgjengelig i oppgjøret mot Haugesund søndagen etter. Nå derimot er Mikkelsen aktuell for kampen mot Brann på bortebane lørdag kveld.

Skadeøyeblikket

– Kan du fortelle om duellen du ble skadet i?

– Jo, jeg dro et touch forbi en KBK-spiller som deretter kommer løpende i meg. Han treffer da hoften min, og på en bra plass også, sier angrepsspilleren til iTromsø.

– Hvor alvorlig var skaden?

– Selve skaden var ikke så alvorlig, men når han som treffer meg treffer på en så øm plass var det uten tvil smertefullt, sier Mikkelsen.

– Etter legesjekk fikk jeg hovedsakelig beskjed om å hvile og slappe av, men få foten i gang. Jeg gjorde et forsøk i håp om å komme tilbake klar til Haugesundkampen, men det gikk ikke, avslører 20-åringen.

– Vi skal nok bite fra oss

Etter litt over en uke med ro og hvile kjenne Mikkelsen seg klar for kamp og gleder seg til å være ute på banen igjen.

– Hvordan føles det å være tilbake nå som flere av dere med skader er klare for kamp?

– Det er absolutt herlig å være tilbake og klar for kamp. Det at flere av gutta også er med er bra og viktig fordi vi først og fremst får en god og bred stall som alltids er positivt. I tillegg begynner Runar og Mikke å nærme seg også som er herlig, forteller Mikkelsen.

– Hvordan tenker du dere kan slå Brann?

– Først og fremst må vi ha fokus på oss selv. Vi har mange gode kvaliteter på laget og disse er viktige å få frem i kampen. Brann er tøffe uansett med tanke på tabellsituasjonen deres, men vi skal nok bite fra oss hvis vi kommer oss i gang.