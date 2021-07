Paret som skyter for OL-medalje: Traff hverandre på skytebanen

TOKYO (Aftenposten): For en gangs skyld er det ikke et dårlig ordspill. For paret som skjøt for OL-medalje sammen tirsdag, er det en innertier.

Paret skjøt sammen for Norge på tirsdag. Henrik Larsen og Jeanette Hegg Duestad er kjærester og skyttere helt i verdenstoppen. Foto: Heiko Junge, NTB

– Blir det flåsete å si at dere traff hverandre på skytebanen?

– Hehe, sånn ja. Det er jo sant da, sa Henrik Larsen etter at han var ferdig med sin skyting i kvalifiseringen i den individuelle konkurransen.

Det holdt ikke helt inn. En 11.-plass var litt skuffende.

– Det er en skikkelig god metafor, da, sier Jeanette Hegg Duestad og ler hjertelig til ordspill om skyttere som treffer hverandre.

På tribunen hadde hun fulgt spent med på Larsens skyting. De to deler mer enn kjærligheten til idretten sin. De har hverandre også.

Tirsdag morgen skjøt de faktisk på samme lag. Men da nådde de ikke finalen.

Det kommer flere sjanser.

Henrik Larsen i aksjon under kvalifiseringen i 10 meter luftrifle. Foto: Heiko Junge, NTB

Levde seg med

Tidligere i OL hadde Duestad tatt en meget sterk, men litt skuffende 4.-plass i sin OL-debut (luftrifle 10 meter). Da hadde det vært Henrik Larsen som hadde vært tilskuer med høy puls.

– Han hadde det nok verre enn meg, fortalte Duestad etter sin finale lørdag.

De to er paret i det unge og meget talentfulle norske skytterlaget i Tokyo. De skal ha flere konkurranser i OL.

– Det blir gøy. Det blir utrolig gøy. Vi kjenner hverandre godt og kan snakke om ting som plager oss underveis. Det kan være en fordel, og det blir enda bedre hvis begge skyter greit. Da blir det ingen dårlig stemning etterpå, sier Duestad fra Revetal.

Jeanette Hegg Duestad havnet like utenfor pallen lørdag. Foto: Ann Wang / Reuters

Han er helt sikker på at dette kommer til fungere bra.

– Vi kjenner hverandres sider og hvordan den andre tenker. Det kan komme en liten kommentar som letter litt på nervøsiteten, hvis det er det som er problemet. Vi er trygge på hverandre og stoler på hverandre.

Skyting, skyting og skyting

De to er ikke samboere. Henrik bor på Kongsvinger, mens Jeanette fortsatt har adresse i Revetal. Men de ser hverandre hele tiden. De er skyttere så godt som på heltid og trener minst 850 til 900 timer i året.

Han har en 60 prosent stilling som skytetrener på NTG på Kongsvinger, men har trent skyting som om det var heldagsjobb. Hun er skytter på heltid.

Det siste året har de så godt som bodd sammen. OL-satsingen har handlet om lange treningssamlinger og utallige timer i skytehallen sammen.

– Vi prøver å begrense skytepraten litt. Når vi er på trening fra åtte til fire sammen, så er det ingen vits å sitte og prate skyting hele kvelden. Men at mye av tiden vår går til skyting, er det ingen tvil om.

I OL bor de i samme leilighet, men ikke på samme rom. Guttene bor sammen med guttene, og jentene bor sammen med jentene.

Nær finale

Begge har helmatch som sin beste øvelse i OL. Da skytes det med grovere kaliber (0.22) enn luftrifle. Der er de begge i verdenstoppen, som de er i luft-konkurransene. Henrik Larsen lå hele kvalifiseringen søndag i grenseland til en plass blant de åtte som skulle skyte finale.

Henrik Larsen og Jeanette Hegg Duestad. Foto: Heiko Junge, NTB

Men noen få dårlige skudd var nok. Finalemuligheten forsvant. Han kom på 11.-plass. Han innrømmer at stundens alvor preget det hele.

– Vi har prøvd å dysse ned presset, men det er OL, og det handler om et gull. Det er en konkurranse som alt annet, men jeg gjorde det kanskje litt vanskelig for meg selv sett ut ifra de forventningene jeg hadde til meg selv. Starten ble litt tøff, men jeg føler at jeg etter hvert får rytmen og gjør det bra.

Han var ikke misfornøyd. Litt skuffet. Hun mente at det var kjipt å havne på den sure fjerdeplassen selv om hun var fornøyd med innsatsen.

Fakta Skytterparet Jeanette Hegg Duestad Alder: 22 år (født 11. januar 1999) Fra: Revetal Klubb: Nøtterø Skytterlag avd. NSF Meritter: Bronse i Em 50 meter helmatch (2021), verdensrekord 50 meter helmatch lag. 4. plass i OL 10 meter luftrifle Henrik Larsen Alder: 23 år (født 8. september 1997) Fra: Mysen Bor: Kongsvinger Klubb: Krapfoss Sportsskytterlag Meritter: EM-sølv helmatch 2021, EM-gull 50 meter liggende 2021, har verdensrekorden for helmatch lag, Les mer

