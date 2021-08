Markus (26) stakk av med seieren i et intenst sluttparti: – Synes synd i Leknessund

Rytteren fra Stavanger representerte Uno-X Norwegian Development Team da han noterte seg sin andre seier i Arctic Race.

VINNER: Markus Hoelgaard suser forbi alle i sprint-partiet. Foto: Håkon Steinmo

26-åringen fra Ålgård har gode minner fra Arctic Race hvor han også i 2019 dro i land en seier på 4. etappe i rittet.

– Målet mitt var å vinne på nytt. Nå som jeg har vunnet den første etappen ligger listen enda høyere, sier Hoelgaard.

Like før sprint-partiet begynte Hoelgaard å skape mellomrom med et suverent rykk som sikret han seieren. Dette sa han om tanken bak rykket:

– Hva tenker du i det du gjør rykket ditt?

– Jeg hadde egentlig sett for meg det scenarioet i hodet allerede. Det hele gikk jo som planlagt. Jeg måtte bare gi full gass, sier 26-åringen.

Hoelgaard gjør et sterkt rykk ned kongsbakken og skaper et stort nok mellomrom for å dra i land enda en seier i Arctic Race.

– Hvordan var det å vinne her i Tromsø i dag?

– Det var utrolig stort. Jeg hadde jo et mål og visste at det var denne etappen som passet meg best. Får jo litt dårlig samvittighet når jeg tar Andreas her på hjemmebane. Det hadde jo vært kjekt om han hadde vunnet, men jeg er utrolig glad for at jeg tar den seieren, sier en fornøyd Hoelgaard.

– Jeg visste at jeg ikke kunne vente til sprint-partiet så jeg bestemte meg for å gasse på. Leknessund gjorde en dårlig første-sving så da ga jeg full gass nedover.

– Hvordan var det å sykle på veiene i Tromsø?

– Ja, jeg er veldig fornøyd med veiene. Har sykla har før og liker naturen synes det er et veldig fint løp, avslutter Hoelgaard.