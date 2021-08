Børsen: Slik vurderte iTromsø kvinnenes 1. runde av NM-cup mellom TUIL og TIL 2020

TUIL møtte TIL 2020 på hjemmebane i 1. runde av NM-cupen.

MÅLSCORER: Ina Birkelund som skyter i en tidligere kamp. Scoret også i 1. runde av NM-cup Foto: Håkon Steinmo

1. runde Norgesmesterskap for kvinner.

TUIL Arena 04.08.21

TUIL 0

TIL 2020 3 (2)

Mål: (3) Ina Birkelund, (26) Tonje Kristine Nilssen, (85) Ingvild Toft.

Sjanser: 1–10

Corner: 2–17

Kort utdelt: Ingen kort.

Tilskuere: 93

Hoveddommer: Amalie Salomonsen (Kvaløya SK), Assistentdommer 1: Tom Erik Johannessen (Stakkevollan IF), Assistentdommer 2: Preben Teigen Badar (Kvaløya SK)

TUIL - TIL 2020

Onsdags kveld ønsket TUIL TIL 2020 velkommen på TUIL Arena, da det var duket for 1. runde i Norgesmesterskap. Sist dette TUIL-laget spilte var i 2019-sesongen. TIL 2020 møtte i forrige kamp Grei Kvinner Elite på bortebane og måtte reise hjem til Tromsø med 0–3 tap.

Det var TIL 2020 som åpnet kampen på TUIL Arena. Allerede tidlig i kampen satte TIL 2020 spillerne sine opp i banen og hindret et par overganger fra TUIL-laget som ikke har spilt en offisiell kamp på veldig lenge. Allerede i det 3. spilleminutt banket TIL 2020s Ina Birkelund 0–1 scoringen på en retur som havnet over keeper. Etter 10 spilte minutter skapte ikke TUIL noe særlig framover, samtidig som TIL 2020 ikke fikk utnyttet de fire cornerne de hadde.

Etter 20. spilte minutter var det ingen tvil om at TIL 2020 styrte kampen. Uten å skape allverdens til sjanser var ballen å finne hovedsakelig i bena på de grøntkledde. I det 26. spilleminuttet løsnet det på corner for TIL 2020 da Nilssen for andre gang havner alene på bakerste stolpe. Like før pause får TUIL låne ballen en periode og setter sammen noen gode kombinasjoner. Pause.

Etter pause var det ikke enorme sjanser. I det 74. spilleminuttet kom kampens første bytter. TUIL byttet ut vingspiller Hanna Hågensen som ikke hadde sin beste kamp. Inn kom nummer 19. Karoline Hanssen. For TIL tok spiss Mali Trøan seg en pause og ble erstattet av nummer 21. Ingvild Toft. I det 85. spilleminutt puttet TIL 2020s første bytte en scoring etter en lekker pasning fra kaptein Bratland. TIL 2020 foretar to bytter til helt mot slutten av kampen hvor Christine Bergvoll og Synne Kvernberg kommer inn. Kampen endte så 0–3.

BØRS:

TUIL:

Maren Iselin Jakobsen 4

Slipper inn to mål, men har et par fine redninger i løpet av kampen.

Camilla Karlstrøm 4

Setter et par gode sklitaklinger, men løpes ifra av Bratland.

Adele Torvik 4

Holder rett og slett ikke følge med TIL 2020s kaptein.

Veronica Guttormsen 4

Slår gode pasninger framover i banen, men får det tøft når Ina Birkelund utfordrer.

Susanne Hansen Bakke 4

Kommer til en god målsjanse noen meter utfor 16-meteren, men skuddet havnet i henda på keeperen. God løpskapasitet, truer bakrommet.

Hanna Hågensen 4

Gjør svært lite framover, forståelig. Ikke lett å komme til når man ikke har ballen. Ut i det 74. minutt.

Amalie Strømme 5

God i lufta. Viser duellstyrke på flere av TIL 2020s cornere.

Isabel Cherin Tounekti 5

Får en tøff jobb på midtbanen i 1. omgang, men jager motspillere og får skapt litt ut i kampen. Ikke redd for å gå framover og viser ballkontroll, men blir for tøft mot TIL 2020s midtbane.

Nora Wang 5

Flink med ballen i beina. Viser god teknikk i flere spill.

Nora Alise Nilsen 4

Får ikke allverdens å jobbe med framover, men jager sammen Bakke.

Elin Beate Løvstad (Kaptein) 4

Stopperduoen får det utfordrende når TIL 2020 maler på med spillere i overganger. Løvstad får for mange oppgaver og for lite hjelp.

Innbyttere:

19 Karoline Hanssen

Inn i det 74. minutt. For lite tid for en evaluering.

TIL 2020

Andrea Klæbo Wie 5

Svært lite å gjøre for Wie i dag. Slår noen gode pasninger framover.

Synne Vatshelle Raa 5

Litt upresis i pasningene bak i banen som kunne ført til stor sjanse for TUIL. Prøver seg på distanse like etter pause, men skuddet går like over.

Edit Lund Machlik 6

Viser ballkontroll og duellstyrke i flere situasjoner. Flink til å komme på overlapp på høyre flanke som leder til halvgode målsjanser.

Susanne Fagerelv Mortensen 6

Duell-sterke Mortensen gjør gode stående taklinger og er ikke redd for å føre ball eller drible forbi kantspilleren til TUIL. Ut i det 88. minutt.

Tonje Kristine Nilssen 6

Setter kampens andre mål. Med litt hjelp av hodet til en TUIL-spiller havner ballen bak keeperen på skuddet fra Nilssen.

Emma Granlind 5

Ikke veldig involvert i spillet, men er med både framover og bakover. Er på de rette plassene til rett tid og spiller alt i alt en god kamp.

Sandra Rebecca Nikolaisen Simonsen 6

Bidrar framover i flere overgangssituasjoner som leder til halvgode målsjanser.

Naina Maria Inauen 5

Gjør en god jobb i å stoppe TUILs midtbane når de utfordrer. Slår også gode pasninger i oppbygningene av spillet.

Vilde Bratland (Kaptein) 7

God teknikk og godt forarbeid i kampens første scoring. Spiller medspillerne gode og tar gode valg med ballen. Får seg også en assist mot slutten av kampen.

Ina Birkelund 7

Kom alene med keeper etter 20. minutter, men bommet totalt på ballen i det hun skulle legge ballen til rette for skudd. Setter inn kampens første scoring allerede i det 3. spilleminutt. Løfter ballen pent over TUIL-keeper. Ut i det 88. minutt.

Mali Motrøen Trøan 5

Vært god i forarbeidet på scoringene. Fyller spissrollen bra og jager forsvaret til TUIL.

Innbyttere:

Christine Bergvoll

Inn i det 88. minutt.

Ingvild Toft

Kom inn i det 74. spilleminutt og noterte seg en scoring i det 85. spilleminutt.

Synne Helen Kvernberg

Inn i det 88. minutt.