AaFKs målscorer om poengdelingen: – Vi mangler litt kvalitet i dag

Midtbanespiller Erlend Segberg var skuffet etter poengdeling hjemme mot Jerv, men han mener også at det var viktig å få med seg ett poeng.

MÅLSCORER: AaFKs Erlend Segberg mener at laget hans manglet litt kvalitet på den siste tredjedelen for å ta alle tre poenga mot Jerv. Foto: Nils Harald Ånstad

Publisert: For mindre enn 1 time siden

AaFK – Jerv 1–1 (0–1)

Segberg sørget for poengdeling med sin scoring etter 88 minutter. Selv er han ikke så veldig opptatt av at det var nettopp han som scoret målet.

– Først og fremst var det et viktig mål. Det var viktig å få med oss noe fra denne kampen, det er synd vi ikke klarer å få med oss tre poeng, men det var vi ikke gode nok til i dag, derfor var det ene poenget viktig.

Midtbanespilleren hadde flere avslutninger i kampen mot Jerv. Han mener derimot at det ikke er noe AaFK har planlagt.

– Nei, det er ikke så veldig planlagt at jeg skal komme i avslutningsposisjon, det handler mer om at vi nå har lagt om til å spille med to dype midtbanespillere, og derfor får jeg litt mer frihet til å komme på løpene. Det er viktig for oss å ha den dimensjonen også, vi møter stort sett lag som legger seg lavt, så det å ha midtbanespillere som kommer på løp er viktig, sier sørlendingen

– Mangler litt

– Hva var det som ikke fungerte i dag?

– Over hele linja så mangler vi litt, enten det er den siste pasninga, det siste innlegget, eller den siste avslutninga. Jeg har for eksempel tre avslutninger før jeg får målet, så vi mangler litt kvalitet i dag, som gjør at vi ikke klarer å bikke denne kampen i vår favør, sier han, og forklarer videre:

– Jeg synes vi spiller med stor energi egentlig i hele andreomgang, vi trykker på for å få den utligninga, det hadde vært virkelig bittert om vi ikke hadde fått den. Så skulle vi gjerne sett at vi fikk alle tre poenga, men sånn ble det ikke i dag. Vi tar det ene poenget som vi fikk, og nå får vi forberede oss inn mot onsdagen og HamKam, som blir en tøff kamp.

