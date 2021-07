Haaland ut mot rasisme: – Jeg er målløs

Etter søndagens EM-finale er England-spillerne Jadon Sancho, Marcus Rashford og Bukayo Saka blitt utsatt for rasisme etter at de bommet på de avgjørende straffene mot Italia.

STØTTER: Erling Braut Haaland støtter sin tidligere lagkamerat Jadon Sancho etter søndagens finale. Foto: MARTIN ROSE / POOL / GETTY IMAGES POOL

– Jeg forstår ikke hvorfor det fremdeles er rom for rasisme og diskriminering, skriver Erling Braut Haaland på Twitter.

Sancho (21), Rashford (23) og Saka (19) har i etterkant av finalen blitt motsatt sjikanerende og rasisistiske meldinger fra engelske supportere.

– Vi blir aldri lei av å kjempe mot noen form for diskriminering. I stedet for å bli applaudert for å ha mot til å ta straffer, blir disse unge mennene angrepet med rasistiske fornærmelser. Jeg er målløs, fortsetter Haaland i sin melding.

Haaland og Sancho utviklet et fruktbart partnerskap i Borussia Dortmund. Sancho drar nå videre til Manchester United.

Landslagskaptein Martin Ødegaard ytret også støtte til sin tidligere lagkompis, Bukayo Saka:

– Fortsatt den beste, bror, skrev Ødegaard i en Instagram-story med et bilde fra da de spilte sammen i Arsenal.

En talsmann for det engelske fotballforbundet (FA) sier i en uttalelse at FA er «forskrekket» over mengden rasistisk hets enkelte av de engelske spillerne har fått rettet mot seg etter finaletapet mot Italia søndag kveld.

– FA fordømmer sterkt alle former for diskriminering. Vi kunne ikke vært tydeligere når vi sier at alle som står bak slik kvalmende oppførsel ikke er velkomne til å følge vårt lag, sier de i uttalelsen, melder BBC.

Politiet skriver på Twitter at de er klar over de rasistiske kommentarene, og at dette er helt «uakseptabelt» og vil bli etterforsket.

– Det jeg leser i ettermiddag er helt fryktelig. Tre unge gutter som gir alt de har, det må gjøres noe seriøst med dette, skriver Rashford og Sanchos lagkamerat Scott McTominay på Instagram og fortsetter:

– For den mengden vi snakker om at folk og fotballspillere blir utsatt for rasemisbruk, så fortsetter det å skje gang på gang en gang til. Hold hodet oppe.

KRITISK: Statsminister i Storbritannia Boris Johnson er kritisk til de rasistiske ytringene. Foto: Mike Egerton / PA

Prins William, statsminister Boris Johnson og London-ordfører Sadiq Khan har alle uttalt seg om de rasistiske kommentarene:

– Jeg blir syk av de rasistiske overgrepene mot engelske spillere etter kampen. Det er helt uakseptabelt at spillerne må tåle denne avskyelige oppførselen. Dette må stoppe nå, og alle involvert bør holdes ansvarlig, uttaler Prins William på Twitter.

– Dere som er ansvarlige for denne forferdelige hetsen burde skamme seg, skriver Johnson på Twitter.

– Sosiale medier-selskaper må handle umiddelbart for å fjerne og forhindre dette hatet, skriver Khan.

Arsenal har lagt ut en uttalelse hvor de uttrykker støtte til deres spiller Saka. Også Arsenal ber selskapene ta mer ansvar.

Twitter har tatt grep og fjernet over 1000 rasistiske meldinger rettet mot Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka, skriver Newsweek.

Det sosiale mediet lover at de vil fortsette å ta handling mot rasistiske meldinger.

