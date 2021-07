Trygve (19) har fortid både i TIL og TUIL. Derfor har han valgt Fløya i høst.

Trygve Kristoffersen ble akkurat spilleklar for Fløya. Men cupdrømmen ble knust mot KFUM Oslo.

MISFORNØYD: Trygve Kristoffersen kunne ikke smile bredt etter en debut og cup-exit. Foto: Omar Meknas

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Fløya-KFUM Oslo 1–5

Den tidligere TUIL-spilleren fikk bekreftet at han var spilleklar for Fløya så sent som fredag. Han fikk debuten for Fløya i Norgesmesterskapet allerede dagen etter.

Kristoffersen noterte seg kun tre kamper i dalen-trøya i år, hvor alle kampene var treningskamper. I fjor fikk backen derimot 15 kamper, men innså tidlig i år at det kunne se mørkt ut med spilletid i TUIL.

I noen uker har Kristoffersen vist interesse for et utlån, og forteller at prosessen gikk relativt fort før overgangen til de grønnkledde var klar.

– Det gikk det ganske fort med tanke på papirer og alt det der, før jeg ble spilleklar for Fløya, sier Kristoffersen til iTromsø.

Ønsket mer spilletid

– Jeg ønsket meg først og fremst et sted hvor jeg kan utvikler meg. Hovedsakelig gjennom spilletid, forklarer han.

– I utgangspunktet er planen per dags dato å bli i Fløya ut sesongen. Det er enda litt for tidlig å snakke om noen forlengelse og det der, men vi får se hvordan det går i serien. Egentlig er planen å returnere til TUIL etter det.

Backen spilte noen år tilbake i tid i TIL, men endte opp i TUIL i 2017.

Les også Fløya-børsen: «Fløya knust ut av cupen av 1.divisjonslaget fra hovedstaden»

Tøff debut

Fløya fikk det som antatt vanskelig mot KFUM, to divisjoner over.

– Vi møter et utrolig bra lag, tung match egentlig, vi blir løpende mye etter. De er et av de bedre lagene i 1. divisjonen og i dag har de veldig mye ballen. Derfor blir det viktig at når vi først får ballen må vi klare å holde på den for å kunne skape noe, sier Fløya-spilleren.

Kristoffersen ble byttet inn på venstreback i det 55. spilleminutt for Yngvar Johansen.

– Hva tenker du om at Fløya slo ut dine tidligere lagkamerater ut av cupen i 1. runde i forrige uke?

– Det er jo artig å se at fotballen er rund, men jeg stiller meg egentlig ganske nøytral til det. Det er jo kult å få være med på en ekstra cup-kamp sjøl, men selvfølgelig kjipt, sett fra et TUIL-perspektiv, sier Kristoffersen.

– Hvilke mål har du satt deg for sesongen hos Fløya?

– Med laget er målet egentlig å holde plassen per i dag, ellers er det bare å få så mye spilletid som overhode mulig og utvikle meg selv som fotballspiller, sier Kristoffersen som også skal studere jus ved universitetet i Tromsø til høsten.