«Vi drømmer om det som skjedde med RBK-herrene på 90-tallet»

Steinar Lein har planer etter å ha inngått den ferske treårskontrakten som RBK-trener.

RBK-trener Steinar Lein tror laget hans har potensial til et RBK-eventyr som varer. Foto: Richard Sagen

Fredag kveld får Rosenborg-damene testet til fulle hvordan nivået er på de aller beste lagene i Europa når de møter Wolfsburg til treningskamp i Tyskland.

Ingrid Syrstad Engens gamle klubb har kommet til Champions League-finalen to av de fire siste sesongene, og tok seg til kvartfinalen mot Chelsea i vår.

I en turnering RBK sikter seg inn på, og skal ut i kvalik til senere i august.

- Klubben har satt seg høye målsettinger, og da er det min oppgave å drive mot de målene. Vi må ha referanser for hva som skal til for å kvalifisere for et gruppespill i Europa. Det er derfor vi spiller mot Wolfsburg og Barcelona, sier trener Steinar Lein.

Tror det er mulig

Adresseavisen kunne tidligere i juli melde at suksesstreneren er blitt enig med klubben om en ny treårsavtale.

Da var Lein på en ørliten ferie, før laget hans onsdag satte seg på flyet til Tyskland for å få kjenne litt på nivået før Champions League-kvaliken.

- Det blir veldig spennende, men det er klart vi drømmer om det som skjedde med RBK-herrene på 90-tallet. Det var en gjeng lokale, regionale og norske spillere som gjorde det veldig bra. Når de klarte det på den tiden, har vi en drøm om at vi også kan klare det. Samtidig ser vi at det går veldig fort i kvinnefotballen. Det blir mer ressurser, så det krever ganske mye, sier han.

RBK har nådd gruppespillet i Champions League 11 ganger på herresiden, blant annet åtte sesonger på rad fra midten av 1990-tallet.

Lein har nylig blitt enig med Rosenborg om en ny treårsavtale, og gir spillerne ros for iveren etter å utvikle seg. Foto: Richard Sagen / Schibsted

Men selv om det er krevende, tror Rosenborg-treneren det er mulig med et nytt fotballeventyr i byen.

- Det er det som driver meg, at jeg ser at her er det mulig å få til veldig mye. Vi er i ferd med å bygge noe. Det å bygge en prestasjonskultur tar ofte lang tid, men vi har fått til veldig mye på veldig kort tid, sier han.

Ett tap på halvannen sesong

I den første sesongen som Rosenborg, endte det med sølv på Koteng Arena. Halvveis ut i denne sesongen er kun Sandviken foran på tabellen.

Kun én gang – i den siste kampen før ferien – har Rosenborg-kvinnene tapt en seriekamp.

Og Lein sier han er sterk i troen på at de har mer å gå på foran det som blir en høyinteressant høst.

- Det blir en travel, men veldig spennende høst for oss. Det er litt av grunnen til at jeg ønsker å fortsette det jeg har startet på. Når jeg går inn i trenerjobber, er det alltid et prosjekt. Det var veldig spennende med Trondheims-Ørn, uten at jeg visste det skulle bli Rosenborg. Jeg så potensial i spillergruppen, og jeg er veldig fornøyd med og overrasket over hvor stor progresjon det har vært på kort tid. Jeg vil gjerne fortsette det jeg har startet, for vi er bare i startgropen, sier han.

- Det er enda mer å hente, men det krever hard jobbing fra trenerteamet. Spillerne er dedikerte og har ambisjoner. Selv etter at vi nesten ble seriemester i fjor og har hatt en fantastisk vårsesong i år, ser de seg selv som et utviklingslag med mulighet til å bli enda bedre.

Interesse utenfra

Når et lag presterer, blir spillere ofte interessante for større klubber og ligaer. Foreløpig har Rosenborg i stor grad klart å holde på de beste spillerne, noe Lein ser på som svært viktig om de skal ta stegene som trengs for å nå opp internasjonalt.

Men interessen fra andre er der, bekrefter treneren.

- Men om det vi holder på med er ekstremt bra, kan det være med og gi dem vekst som gjør at de kan være her og utvikle seg i Rosenborg, og så være skikkelig klar den dagen de reiser ut. Det er jo det som er drømmen til alle fotballspillere i Norge, og det har jeg forståelse for. Vi ønsker å hjelpe spillerne med det, men vi ønsker også at det vi har å tilby er så bra at de kan stå her en stund til, sier han.