Meling-salg sikrer RBK millionbeløp

Et år etter at han forlot Rosenborg, sørger Birger Meling fortsatt for inntekter på Lerkendal.

Birger Meling er klar for Alexander Tetteys gamle klubb Rennes. Det gjør godt for RBK-økonomien. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tirsdag ble Melings overgang fra Nimes til Rennes offentliggjort. Overgangssummen skal ifølge Nettavisen være på rundt tre millioner euro, altså om lag 30 millioner norske kroner.

Det er gode nyheter for RBK, som sikret seg en videresalgsavtale da Meling forlot Rosenborg til fordel for franske fotball i fjor sommer.

Det bekrefter RBKs sportssjef Mikael Dorsin overfor Adresseavisen.

Les også Dette er Dorsins krav for en ny RBK-trener

Solgt for mindre

Den gangen var backen på utgående kontrakt med Rosenborg, som likevel skal ha fått rundt ti millioner kroner da Nimes hentet ham.

Dorsin ønsker ikke å kommentere hvor stor prosentandel Rosenborg sikret seg av videresalget, men en videresalgsavtale regnes ut fra et eventuelt overskudd av salget.

RBKs sportslige leder Mikael Dorsin bekrefter at de har sikret seg videresalgsavtale etter salget av Birger Meling i fjor sommer. Foto: Christine Schefte

Men etter det Adresseavisen forstår utgjør avtalen et nytt millionbeløp inn til RBK, inntekter som ikke er sikre før et videresalg faktisk er i boks.

Klubben har budsjettert med 20 millioner kroner i spillersalg i 2021.

Dermed har Rosenborg i løpet av den siste uken ordnet seg to solide beløp inn på konto. Salget av Kristoffer Zachariassen til ungarske Ferencvaros skal ha en totalramme på 22 millioner kroner – avhengig av prestasjonsbaserte bonuser.

Les også Rammes av RBK-prinsipp: – Vi gjør ikke unntak for Hovland

– Alltid trivelig

Det gjør naturlig nok godt for en Rosenborg-økonomi, som fikk seg et slag i ansiktet i fjor. I 2020 gikk klubben med 32,9 millioner kroner i underskudd.

- Det er alltid trivelig å styrke økonomien med penger vi ikke med sikkerhet kan kalkulere inn. Men samtidig er det jo en del av vurderingen man tar når man forhandler med klubber om en eventuell overgang for en spiller. Alderen, kvaliteten på spilleren, om klubben han går til er en utviklende, selgende klubb, og så videre, sier Dorsin.