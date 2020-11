Høie om landslagets kamper: – Ville begge vært ulovlige i Norge

BUCURESTI/OSLO (VG) Helseminister Bent Høie sier at Norges Fotballforbund «avgjør selv» om de reiser ut av landet for å spille mot Romania og Østerrike, men sier de ville vært ulovlige i Norge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Foto: Bjørn S. Delebekk

– Dette er jo de som avgjør det selv. Det vi har sagt er at kampene mot Romania og Østerrike ville begge vært ulovlige kamper i Norge. Reisen ut av Norge vil være i en juridisk gråsone. Hvis de gjennomfører dette så utfordrer de respekten for noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien. Vårt klare svar er at dette burde de ikke gjøre, sier Høie til VG.

Lørdag formiddag kom beskjeden om at landslaget ikke får reise ut av landet for å spille mot Romania og Østerrike i Nations League. Grunnen er den positive coronatesten til landslagskaptein Omar Elabdellaoui, at resten av troppen er i karantene og dermed må overholde norske karanteneregler.

– Men kan ikke unge, friske spillere kunne leve i isolasjon i henhold til reglene?

– De er også rollemodeller. Det er mange unge i dette landet som sitter alene på karantenehotell. Det er nok mange av de også som også kunne ønske å være sosial med andre som også satt i karantene. Det er ingen som vet hvem som tåler denne smitten og ikke tåler denne, fortsetter Høie.

Det betyr at det norske A-landslaget ikke får møte Romania i București søndag kveld. Det vil få store konsekvenser for NFF.

– Kampen kan ikke utsettes da der ikke finnes datoer ledig. Dersom vi ikke møter er det stor sannsynlighet for at disiplinærkomiteen vil dømme tap 3-0.Vi står i tillegg i fare for å bli holdt økonomisk ansvarlige for kostnader relatert til kampen. På toppen kan vi risikere økonomisk trekk da UEFA taper inntekter, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til VG.

Det er foreløpig usikkert om NFF kan velge å stille med U21-landslaget, eller en tropp bestående av spillere som ikke i utgangspunktet var tatt ut. NFF har avvist overfor Eurosport at det er aktuelt å sende en såkalt «B-tropp» til Romania.

Høie sier videre at de ikke komme til å fysisk stoppe landslaget, at dette er en avgjørelse de må ta selv.

– Det er ikke aktuelt å bryte norsk lov, sier toppfotballsjef Lise Klaveness, som ble hentet tilbake fra mammapermisjon for å jobbe med saken, til TV 2.

NFF gjorde et siste forsøk lørdag på å få de norske helsemyndighetene til å ombestemme seg, men det førte altså ikke frem.

– Det har aldri vært meningen at noen skal kunne lage et reiseopplegg som gir unntak fra denne regelen, sier Høie til VG.

Les også NFF fikk kontrabeskjed etter grønt lys: – En misforståelse

Dette betyr også at landskampen mot Østerrike onsdag står i fare. Den østerrikske storavisen Kronen Zeitung melder i tillegg lørdag at landet vil stenge ned fra tirsdag 17. november – dagen før Østerrike - Norge egentlig skal finne sted.

Vi oppdaterer saken!

NEI: Bent Høie nekter landslaget å dra utenlands. Foto: Terje Bringedal