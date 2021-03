Kalle Petter forbereder seg til «Helvetet i Nord». Får tips fra verdensmesteren

Stjørdals-Blink-rytter Kalle Petter Brodahl Kvam er en av seks håndplukkede ryttere som skal representere Norge i det prestisjefylte sykkelrittet Paris-Roubaix.

Da Kalle Petter Brodahl Kvam (18) flyttet til Stjørdal i 2017 startet satsningen på sykkel. – Jeg fant ut at det var et bra sykkelmiljø på Stjørdal med mange aktive syklister. Jeg fikk en bra trener i Sven Erik Vold. Han har vært på kontinentalnivå både som syklist og sportssjef, så han har god peiling. Foto: Christine Schefte

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle sykle rittet. Det var skikkelig stas når jeg fikk den beskjeden, sier en oppspilt Kvam.

Paris-Roubaix er et ettdagsritt i Frankrike, og regnes som et av de største rittene i verden. På grunn av sine unike og brutale brosteinspartier, kalles rittet «Helvetet i Nord».

Siden 2003 har rittet hatt en juniorutgave, og nå skal seks av de mest lovende sykkeltalentene i landet sykle med flagget på brystet. En av dem er Kalle Petter Brodahl Kvam, som til vanlig sykler for Stjørdals-Blink. Etter planen skal rittet gjennomføres 11. april.

Råd fra verdensmester

En av de som kjenner best til løypen, er verdensmesteren fra 2010, Thor Hushovd. Samme år var han nær å vinne klassikeren, men ble slått av sveitsiske Fabian Cancellara.

– Det er et brutalt sykkelritt. Jeg har syklet på brostein i Trondheim før. Hvis man tror det er den type brostein man møter under Paris-Roubaix, så er det helt feil. Det er ikke pyntet bybrostein, det er brostein som bønder har brukt i mange hundre år, sier han til Adresseavisen.

Tidligere verdensmester, Thor Hushovd sier det vil være viktig lærdom for juniorrytterne å sykle Paris-Roubaix. Han håper de tar det tøffe endagsrittet som en morsom utfordring. Foto: VEGARD EGGEN / Nils Christian Mangelrød

«Oksen fra Grimstad» sier rittet vil være viktig lærdom for de unge syklistene, og kommer med følgende råd:

– Kjør offensivt egentlig hele veien. Er det ett sykkelritt man kan si at alt skjer foran i feltet, så er det Paris-Roubaix. Taper man fordi man har brukt for mye krefter får man bare tenke at “slik ble det denne gangen”, og at det har vært gøy å sitte foran og prege et så stort sykkelritt.

Rådene fra Hushovd er musikk i Kvams ører.

18-åringen drar frem fire NM-gull fra banesykling i 2019 og sjetteplassen fra fjorårets norgescup i landeveissykling som de største prestasjonene til nå i karrieren. Foto: Christine Schefte

– Det er slik sykkelritt burde kjøres, spesielt dette rittet. Hvis du ligger litt bak på et brosteinsparti så er du mest sannsynlig ferdig. Det blir nok også mange velt i juniorklassen, hvor de fleste ikke er så erfarne med å sitte i felt, sier han.

Kan gå glipp av flere årskull

Tidligere i uken meldte den franske avisen Le Parisien at rittet kan bli utsatt, som følge av økende smitte i landet. En avgjørelse blir trolig tatt før månedsskifte.

Landslagstrener for juniorene, Kai Lexberg mener det er viktig at juniorene får vist seg frem i slike ritt.

– De fikk ingen internasjonale ritt i 2020. Sykkel er en profesjonell idrett, og de er avhengig av resultater for å komme seg inn på profesjonelle lag, sier han.

Han fortsetter:

– I fjor valgte vi å ikke reise, men nå når det er andre sesongen på rad så ser vi at det er helt nødvendig, hvis ikke går vi glipp av flere årskull med norske ryttere.

Samtidig er han forberedt på at rittet kan bli flyttet.

– Det er noe vi må forberede oss på. Vi planlegger nå så godt det lar seg gjøre, så må vi bare godta en avlysning om det kommer, sier han.

Mangel på internasjonale konkurranser gjorde det utfordrende for Lexberg å ta ut laget, men han føler seg trygg på avgjørelsen rundt Kvam.

Kalle Petter Brodahl Kvam elsker å sykle. Innendørs sykkelrulle gjør at han kan sykle året rundt. Siden familien flyttet til Stjørdal, har han på rulla alene passert 24 000 kilometer. – Å sykle ute er jo det en syklist helst vil, men jeg elsker også å sitte på rulla å trø. Foto: Christine Schefte

– Det er en samla vurdering av alle juniorene i Norge, og da mener jeg han er en av de seks som bør være med, sier Lexberg.

– Ikke noe ulempe

18-åringen, som opprinnelig kommer fra Målselv i Troms og Finnmark, går inn i sin andre sesong som junior. Koronaen satte en stopper for internasjonale ritt forrige sesong, og han er spent på endelig å få testet seg mot utenlandsk motstand.

– Det er jo de beste i verden som skal sykle rittet. Jeg håper vi som lag greier å prestere, og for min egen del at jeg gjør de oppgavene jeg blir bedt om under løpet på best mulig måte.

Familien flyttet til Nederland da Kalle Petter var 10 år. Her ble han introdusert for landeveissykling, og skapte grunnlaget på sykkelsetet. – I Nederland er sykkel som fotball er i Norge, alle gjør det. Jeg begynte på et lokalt sykkellag. Det var bare for moro skyld, to til tre treninger i uka. Mot slutten av oppholdet i Nederland så jeg på sjansene mine for å bli proffsyklist. Foto: Christine Schefte

Skal vi tro hovedpersonen selv, er det en ren tilfeldighet at deres nye hjem befinner seg ett steinkast unna den lokale velodromen. Paris-Roubaix avsluttes med to runder rundt velodromen, noe som skal passe Kvam bra.

– Jeg tror ikke det er noe ulempe at rittet avsluttes slik, sier den fire ganger norgesmesteren i banesykling fra 2019.