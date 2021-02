Gull-Johaug fikk sjokk etter Karlsson-kollisjon

OBERSTDORF (VG) Therese Johaug (32) tok enkelt sitt ellevte VM-gull på 15 kilometer med skibytte - selv om hun ble kjørt ned av sølvvinner Frida Karlsson (21).

– Jeg ble litt sjokkert da jeg datt der. Jeg følte ikke helt at det var min skyld, men heldigvis klarte jeg å finne roen og flyten. Det ødela ingenting for meg, sier Johaug til VG.

Halvveis på klassiskdelen fikk Johaug, Ebba Andersson og Frida Karlsson en luke til resten av feltet. Omtrent i det de klarte å løsrive seg ble det drama.

Johaug og Karlsson kjørte i hverandre ned en bakke og begge ramlet på det skarpe føre. Karlsson brakk også staven, og tapte tid.

– Jeg prøvde å holde yttersvingen, så kom Johaug litt mot meg. Jeg trodde det var «lungt», men så oppdaget jeg at staven var brekt. Da måtte jeg skrike litt etter ledere for å få en ny stav, sier Karlsson til VG.

Både Karlsson og Johaug sier at «det er sånn som skjer».

– Det er unødvendig. Det er Frida som på død og liv skal ligge så tett. Det er så amatørmessig, sa bror Karstein Johaug i VGTVs studio.

Johaug kom seg raskt videre, og dannet en ny tet-trio med Andersson og Tatjana Sorina, men russeren falt fort av.

Ut fra skibytte kvittet Johaug seg også med Ebba Andersson med langt kjappere skifte av utstyr.

– Jeg har trent på det, men må hjem og trene mer på det. Det ble litt panisk, sier Andersson til VG.

Luken ble bare større og større utover i løpet. Johaug gikk i mål som ensom majestet.

– Det var fantastisk artig, sier Johaug til VG.

– Det var kanskje det beste fellesstart-løpet til Therese noen gang, sier Ole Morten Iversen, landslagstrener til VG.

Andersson ble fort hentet inn av Karlsson på skøytedelen. På oppløpet sikret Karlsson sølvet, mens det ble bronse for Andersson.

– Jeg er superstolt over sølvet, sier Karlsson til VG.

Helene Marie Fossesholm ble nummer seks, mens Heidi Weng ble nummer ni.

– Det er fryktelig motiverende å være på lag med Johaug. Den dama er rå, sier Fossesholm til VG.

Anne Kjersti Kalvå kom på 12. plass. Lotta Udnes Weng endte på 17. plass.

PS! Det er ikke første gang i vinter et fall fra Karlsson skaper trøbbel for Johaug. I Falun sa Johaug at hun kanskje tapte seieren til Jessica Diggins fordi svensken falt foran henne.