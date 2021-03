Zuckerberg & co. går inn i Carlsen-turnering

Sjakkturneringen «Magnus Carlsen Invitational» starter lørdag med noen av de mest kjente og innflytelsesrike ansiktene i Silicon Valley som sponsor.

TECH-TOPPER: Google-grunnlegger Sergey Brin (t.v.) og Facebook-gründer Mark Zuckerberg (t.h.) er blant dem som via organisasjonen «Breakthrough» går inn som sponsor i sjakkturneringen til Magnus Carlsen. Bildet er fra et tidligere møte mellom Carlsen og Zuckerberg. Foto: NTB og PRIVAT

Det handler ikke om noen av de store selskapene – men derimot et veldedig fond som mange av de største i Silicon Valley har gått sammen om.

– Det er veldig moro å ha så prominente støttespillere, sier Espen Agdestein i Play Magnus til VG.

Play Magnus – selskapet som kjører nett-turneringene som går under navnet «Meltwater Champions Chess Tour» – har inngått samarbeid med stiftelsene «Breakthrough Initiatives» og «Breakthrough Junior Challenge» for «Magnus Carlsen Invitational» fra lørdag.

Navnene bak dette er blant andre:

Mark Zuckerberg og hans kone Priscilla Chan . Facebook-grunnleggeren er ifølge Forbes god for mer enn 740 milliarder kroner (til sammenligning er et norsk statsbudsjett på drøyt 1500 milliarder kroner).

Sergey Brin – en av de to grunnleggerne av søkemotoren Google. Ifølge Forbes god for 525 milliarder kroner.

Yuri og Julia Milner. Kjente ansikter i Silicon Valley, der de blant annet har blitt rike gjennom Facebook, Twitter, WhatsApp og Spotify. God for «bare» drøyt 40 milliarder kroner, om vi skal tro Forbes.

Magnus Carlsen har kjent alle disse i mange år. Nå går de altså inn som hovedsponsor for den nye turneringen. «Breakthrough Initiatives» har som mål å finne ut om det er liv andre steder i universet, og engasjerer seg i en rekke vitenskapelige programmer for å forske på det.

– Stiftelsen Breakthrough Prize er en fantastisk ideell organisasjon. Jeg har vært involvert i Breakthrough-initiativene fra starten av og er fascinert av deres innsats for å utforske livet i universet. Med dette partnerskapet håper jeg de beste sjakkspillerne i verden kan skape oppmerksomhet rundt

«Breakthrough Junior Challenge», som inspirerer studenter fra hele verden til å utforske deres vitenskapelige teorier, sier Magnus Carlsen i en pressemelding tirsdag morgen.

– Magnus Carlsen Invitational er en av de tre «majors» i løpet av våre ti turneringer i løpet av ett år, forteller Espen Agdestein.

Deltagerlisten er foreløpig hemmelig, men det er nok ingen overraskelse om mange av topp 10-spillerne i verden vil være på plass. De blir blant annet lokket av en premiepott på 1,7 mill. kroner.

Corona-nedstengningen betyr at det nesten ikke arrangeres fysiske sjakkturneringer. Norway Chess i Rogaland er en av de ytterst få som har klart å få til noen turnering det siste året.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at corona-situasjonen har gjort interessen rundt våre turneringer og våre produkter enda større, sier Espen Agdestein i det børsnoterte selskapet Play Magnus.

Julia Milner, som også er en kjent modell, sier i en pressemelding at «Magnus, med sitt utrolige intellekt og prestasjoner, er en inspirasjon ikke bare for sjakkspillere, men for millioner av unge mennesker med nysgjerrighet på nye ideer».

Det er den 12. april 60 år siden russeren Jurij Gagarin ble det første mennesket i verdensrommet. Ifølge Milner er turneringen derfor et godt tidspunkt for å skape blest rundt deres organisasjon.

– Det er flere likheter mellom verdensrommet og sjakk. Akkurat som verdensrommet er sjakk praktisk talt uendelig. Faktisk er det flere mulige alternativer i sjakk enn atomer i universet, sier Magnus Carlsen, som skal spille denne turneringen fra Norge.