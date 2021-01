Solberg med pangstart som Sverige-sjef: – Jeg er stolt

KAIRO (VG) Norges tidligere landslagskaptein Glenn Solberg (48) leder Sverige for første gang i et mesterskap under VM i Egypt. Lørdag jakter «Tre kronor» deres andre strake seier med nordmannen som sjef.

I EGYPT: Glenn Solberg møtte VG på hotellet i Kairo. Foto: Joachim Baardsen, VG

– Vi har fått en fantastisk fin åpning med seier mot «Nord-Makedonien». Det var godt for både spillere og ledere. Jeg er stolt, glad og veldig, veldig motivert for å være Sveriges landslagssjef, sier Solberg til VG på hotellet her i Kairo, med svensk uttale på laget de slo i VM-premieren.

Han var kaptein for Norge som spiller og senere trenerassistent under Christian Berge (47) til 2016. Nå har den tidligere Barcelona- og Flensburg-maestroen tatt på seg ansvaret med å revitalisere Sveriges håndballmannskap.

Etter en 5. plass i VM i 2019 har svenskene opplevd et generasjonsskifte. Solberg skulle ta over i januar i fjor, men på grunn av coronapandemien fikk ikke drammenseren tatt fatt på oppgaven og sin første Sverige-trening før i november.

Coronakaos

Deretter fikk to personer i Solbergs tropp påvist coronaviruset uken før avreise til Egypt, noe som satte hele laget i karantene og kostet nordmannen verdifull treningstid med spillerne.

To dager før åpningsmatchen i Kairo kom i tillegg nyheten om at gruppemotstander Tsjekkia hadde trukket seg fra VM på grunn av et massivt coronautbrudd. Inn kom Nord-Makedonia, som førte til at Solberg måtte legge en ny kampplan.

Resultatet ble en leken 32–20-seier og full jubel på den svensken benken. VM-vertene fra Egypt vant for øvrig 35–29 over Chile i den andre matchen i gruppe G.

– Jeg syns spillerne og støtteapparatet har løst utfordringene på en fantastisk måte. Vi fikk veldig liten tid til samhandling, så det påvirker oss, men det er bare sånn er det, forteller Solberg.

Det har også vært et titalls positive coronaprøver blant ulike spillere, mediefolk og hotellansatte her i VM-byen Kairo. Ingen av dem er hos Sverige, og Solberg sier de har tatt forholdsregler.

– Vi har med oss et veldig, veldig bra medisinsk team som vi har stor tiltro til. Vi følger de rådene som de gir oss.

SUKSESS: Solberg jubler for scoring mot Chile i Kairo. Foto: Jonas Ekströmer

Spent

1999 var sist gang VM ble arrangert i Egypt. Da tok Sverige gull. Hvor langt Solberg kan føre de blågule de kommende ukene, er han usikker på.

– Det er vanskelig å si. Vi har hatt veldig liten tid sammen, men jeg har utrolig stor tro på de spillerne jeg har. De er veldig gode. Jeg har tro på reisen vi har startet på sammen, men det er ikke lett å si hvor vi står nå. Ting endrer seg hele veien her. Vi er i en fase hvor vi bygger noe sammen, noe nytt. Det syns jeg er veldig spennende, sier 48-åringen fra Drammen.

Lørdag kveld tar han med seg Sverige til en ny kamp i VM. Klokken 20.30 norsk tid venter Chile her i Kairo.

INSTRUERER: Solberg gir her direktiver til Jim Gottfridsson under VM-matchen mot Chile. Foto: Jonas Ekströmer