Mareritt for Rekdal og HamKam: Fikk juling i nøkkelkamp

Hamar-laget forblir nederst på tabellen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kjetil Rekdal og hans HamKam hadde en fryktelig mandagskveld på Strømmen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Strømmen - HamKam 3–0

Strømmen vant 3-0 hjemme mot HamKam i mandagens 1. divisjonsoppgjør i fotball. Strømmen tok seg med det over streken, mens mjøslaget fortsatt er tabelljumbo. Laget har tapt to strake kamper mot nedrykksrivalene Strømmen og Raufoss.

Kjetil Rekdal var på jakt etter sin tredje seier som HamKam-trener i mandagens 1. divisjonskamp på Strømmen stadion. Men to scoringer av Strømmens Kjell Rune Sellin og én av Youssef Chaib sørget for at Rekdals menn måtte gå tomhendte av banen.

På seks kamper står Rekdal med to seire, én uavgjort og tre tap.

Les også Liverpool tjener milliarder. Likevel har de ikke råd til spillere. Hvorfor er det egentlig sånn?

Sellin-dobbel

3-0-seieren betyr også at Strømmen tok sin andre seier på sju kamper og ligger over nedrykksstreken før de resterende mandagskampene er ferdigspilt. Oppgjøret i Strømmen startet en time før de øvrige kampene.

Sellin satte inn førsteomgangs eneste scoring da han kom alene med keeper etter 37 minutter, mens Chaib doblet ledelsen fra straffemerket fem minutter etter hvilen. Kvarteret før slutt fastsatte Sellin sluttresultatet til 3-0 da han fra kort hold satte ballen i mål.

Annullert scoring for lånespiller

Bare minuttet før 2-0-scoringen fikk HamKams Adeleke Akinyemi annullert et mål etter at linjedommeren vinket for offside. Akinyemi er på utlån fra Start, men fikk en blytung debut for sitt nye lag.

Adeleke Akinyemi fikk en scoring annullert. Her fra en kamp med Start. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Nigerianeren er på lån til HamKam ut 2020-sesongen. Han ble i 2018 hentet til Start av nettopp Kjetil Rekdal.

Akinyemi er Starts dyreste spiss-signering noensinne (om lag 7 millioner kroner), da han ble hentet fra latviske Ventspils. 22-åringen har vært skadet siden han brakk foten i serieåpningen mot Aalesund i fjor. Siden fikk han komplikasjoner i en tå, som ble operert to ganger før sesongen startet.

(©NTB)