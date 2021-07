Nå har Ranheim-sjefen avdekket trenerkandidatene

Samtidig som Ranheim går inn i neste fase av trenerjakten, mener vikartreneren at den svake starten ikke har ødelagt mulighetene for opprykk.

Daglig leder Frank Lidahl søker for tiden etter ny hovedtrener i Ranheim. Foto: Glen Musk

Nesten to uker har gått siden hovedtrener Svein Maalen ble enig med Ranheim om å avslutte et langt samarbeid. Nå er trenerjakten i gang for alvor.

– Vi står i den prosessen vi tegna opp, og har jobbet med å tydeliggjøre hva den neste lederen i Ranheim skal kjennetegnes av, sier daglig leder Frank Lidahl til Adresseavisen - og legger til:

– Vi har brukt tid på å avdekke hvem vi mener matcher oss best mulig. Nå går vi inn i neste fase, der vi vil ha første kontakt med aktuelle kandidater.

Maalen tok over som hovedtrener i 2015 etter å ha vært assistenttrener i to sesonger.

– Et godt menneske

Lidahl forklarer at han ikke vet noe om hvor lang tid det tar før en ny trener vil være på plass. Prosessen ønsker han å opprettholde uten tidspress.

– Kan du si noe om hvor mange kandidater som er aktuelle?

– Det jeg kan si, er at det er mange flotte ledere og trenere der ute. Og noen av dem matcher oss veldig godt.

Tilbake til det som skal kjennetegne den neste Ranheim-lederen:

– Det må være en person som kjenner på «passion» og energi på å jobbe innenfor den identiteten vi har. Som er en sterk trønderidentitet og å utvikle trønderske spillere.

– Det skal være et godt menneske, slår Lidahl fast.

Tarjei Smågesjø fungerer som midlertidig trener, og Lidahl sier det kan bli aktuelt at Smågesjø sitter ut sesongen.

– På dette tidspunktet utelukker vi ikke noe som helst.

Opprykk fortsatt mulig

Før fredagens hjemmekamp mot Fredrikstad, ligger Ranheim på 14. plass i OBOS-ligaen, med åtte fattige poeng.

– Hvis noen hadde fortalt deg før sesongen at dere etter åtte kamper kom til å stå med åtte poeng, hva hadde du sagt da?

– Da hadde jeg sagt at det er OBOS-ligaen og at det kan skje, men at jeg fortsatt har troen på at dette skal vi snu, svarer Smågesjø.

Tarjei Smågesjø er midlertidig hovedtrener i Ranheim. Foto: Christine Schefte

– Er det en så tett liga at det fortsatt kan ende opp med opprykk?

– Ja, i og med at det er fire kvalifiseringsplasser, så kan det jo det. Av 16 lag er det seks lag som kan være involvert i det, så klart er det muligheter.

Treneren legger likevel ikke skjul på at de er langt unna målsettingen de satte seg før sesongstart.

– Vi sa at vi skulle jakte eliteseriekvalitet før sesongen. Det er vi åpenbart veldig langt unna akkurat nå, så det er bare å fortsette jakten, sier Smågesjø.