Idretten har mistet 10 000 aktive medlemmer i korona-året 2020

I løpet av 2020 har idrettslagene i Trøndelag gått fra 205 000 til 183 000 medlemmer.

Organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets Kjell Bjarne Helland hadde fryktet verre tall. Foto: TERJE SVAAN

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fra inngangen av 2020 til utgangen av året, har antall idrettslag gått ned fra 773 til 757.

Antall medlemskap er redusert fra 205 456 til 183 633.

Mens aktivitetstallene har gått fra 188 901 til 178 610.

Aktivitetstallene er de som driver idrett aktivt.

Det melder Trøndelag idrettskrets.

Hadde fryktet verre

- Vi liker det ikke. Jeg er ikke glad for at vi har hatt nedgang, men jeg må innrømme at jeg hadde fryktet verre, sier organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland, til Adresseavisen.

– Nå skal vi se mer på forskjellen mellom idrettene, sier han.

Aktivitetstallene har gått ned 5,6 prosent. Mens totalt antall medlemmer er redusert med 10,6 prosent i løpet av 2020.

Les også Hektisk møtevirksomhet om barneidretten: Lov med konkurranser i alle idretter

Størst nedgang i kontaktsporter

Nedgangen har vært tydeligst i kontaktsportidrettene som er underlagt de største restriksjonene, som for eksempel fotball, forteller Helland.

Voksne over 20 år har ikke kunnet trene med kontakt.

– Da er det ikke annet å vente enn at tallene selvfølgelig er større der, sier han, og presiserer at det er tall fra nyttår.

– Vi har levd fem måneder i 2021 også, og vi er veldig spente nå. Håpet er at når vi får åpnet opp mer igjen, så kommer de over 20 år tilbake. Det er mulig jeg er naiv, men jeg tror vi får en del tilbake. Mens andre må vi jobbe mer med, sier Helland.

Stor nedgang på landsbasis

På landsbasis har norsk idrett mistet rundt 185 000 medlemmer, skriver Norges idrettsforbund i en pressemelding. Det tilsvarer en ndgang på 9,6 prosent.

Aktivitetsnedgangen er lavere. Det samlede aktivetstallet er redusert med 4 prosent.