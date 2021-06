Haalands stjernestatus: – Vi har ikke hatt noen i nærheten

MARBELLA (VG) Ekspert Tor-Kristian Karlsen mener Erling Braut Haaland (20) har forandret hvordan utenlandske folk ser på Norge.

KOMET: Erling Braut Haaland har tatt verden med storm etter sin imponerende tid i Europa. Denne sesongen ble Dortmund-spissen årets spiller i Tyskland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Norge-referanser fra folk utenfor Norden var som regel olje eller dyrt øl. Nå er det Haaland med en gang. Han er en verdensstjerne. Han er første spilleren som supportere fra alle lag virkelig vil ha, sier Karlsen, tidligere sportsdirektør i Monaco og nå fotballskribent i VG.

Nylig så man Haaland i nettopp celebre Monaco i forbindelse med Formel 1-løpet i byen. Han fulgte attraksjonen fra en yacht, viste bilder. Akkurat på en måte som man er vant til å se verdens største kjendiser.

– Haaland er så tidsriktig. Folkene rundt ham er veldig gode til å bygge merkevaren hans. De vet hva folk vil ha, og det virker som han selv liker oppmerksomheten. Det må man gjøre for å være den magneten han er, sier Karlsen.

Nylig kjøpte Champions League-toppscoreren og folk rundt ham et eget privatfly. Han har også inngått flere private avtaler, blant annet med Samsung, Arctic Securities og Hyperice, i år.

– Slagordet vårt «do what you can’t» passer veldig bra på den unge rogalendingen som tar verden med storm. Vi føler han er den største og sterkeste personligheten vi kan få med oss, sier Samsung-topp Even Amdal.

Borussia Dortmund-fenomenet er en av verdens mest ettertraktede fotballspillere på overgangsmarkedet og merkeverdien hans er skyhøy.

– Vi har ikke hatt noen i nærheten. John Carew hadde et par sesonger i Valencia han var fantastisk, men da var verden en annen, sier Karlsen og peker på at sosiale medier gjør at man blir mer eksponert nå til dags.

– Selv om Carew hadde noe av samme pakke med karismatiske evner og stjernefaktor i tillegg til å være en vanvittig god spiller, er Haaland noe helt annet, sier Karlsen, tidligere sportsdirektør i Monaco.

Landslagssjef Ståle Solbakken kom først med en humoristisk advarsel til Haaland da VG nylig spurte landslagssjefen hvordan det er å jobbe med superstjernen.

– Han skal i hvert fall ikke møte i det siste antrekket jeg så ham i, sier Solbakken.

Haaland la ut bilde på vei til Monaco i en dress til sine 840.000 følgere på Twitter og 9,2 millioner følgere på Instagram. Tilsynelatende var det et antrekk fra italienske Dolce & Gabanna til rundt 15.000 kroner.

Solbakken går over i en mer seriøs tone og åpner opp om samarbeidet med måljegeren.

– Jeg trenger ikke å jobbe noe spesielt med ham. Han er veldig, veldig sugen på å hjelpe landet sitt og lagkameratene sine, sier Solbakken og fortsetter:

– Så kan vi ikke underslå at det er en spesiell situasjon, at vi har kanskje verdens mest ettertraktede spiller. Vi kan ikke bare si at det er normalt, for det er ikke. Han takler det veldig bra. Han er ydmyk, men samtidig så aggressiv og fremoverlent som han skal være. Det er ikke slik at jeg bekymret for det.

På VGs spørsmål om hva Haaland bør gjøre med tanke på klubbfremtiden, svarer landslagssjefen slik:

– Han er i en unik posisjon. Samme hvor han er vil han være «the main man». Det er det som bekymrer meg minst.

DUO: Ståle Solbakken er leder for Erling Braut Haaland på det norske landslaget. Foto: Aleksandar Djorovic

NTNU-professor Harry Arne Solberg mener at Haaland og Mbappé er fotballens mest verdifulle spillere nå.

– Jeg ville heller brukt en bit av Haaland enn Neymar for eksempel i reklamer. Personligheten har viktig å si. Så har han noen uspiselige trekk ved å kaste skjorten etter poengtap, men den innstillingen må til for å nå til topps. Som sponsorobjekt teller disse tingene godt for Haaland, sier Solberg.