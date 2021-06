Daniels dom: «Vanskelig å se hva Start ønsker å få til»

Her er Daniel Aases tanker etter 1–1 mot Ranheim.

Spillestil

Joey Hardarson får nok en gang kritikk for at laget hans mangler en plan. Også i denne kampen var det vanskelig å se hva Start ønsket å få til med ballen. Ranheim hadde en tydelig plan med presset sitt.

De lot Vegard Bergan ha ballen, og spissen til Ranheim skjermet av Joackim Jørgensen slik at Bergan ikke klarte å vende spillet, men i stedet slo lange, upresise baller uten mål og mening. Om Start ikke klarer å løse en enkel utfordring som dette i frispillingen vil det være enkelt for andre lag å presse frem feil på denne måten.

Enten må Bergan byttes ut av laget, eller så må Hardarson og de andre spillerne få han til å våge mer eller gi han bedre alternativer til å vende spillet. Eksempelvis via en sentral midtbanespiller.

Når også venstresiden var statisk og upresis var det dessverre lite som skjedde offensivt for Start.

Defensiv struktur

Defensivt var det ikke stort bedre. Eman Markovic og Adeleke Akinyemi var konstant på etterskudd mot sine backer. Mikael Ugland klarte ikke å henge med sin mann, og Henrik Robstad ble kjørt av en veldig god Sivert Solli.

Disse situasjonene gjentok seg gang etter gang og verken spillere eller trenere klarte å justere dette i løpet av kampen. Det er to grunner til at Start slapp unna med skrekken i denne kampen. Dårlige avslutninger fra Ranheim-spillerne, og en god Jonas Deumeland.

Jonas Deumeland

Det er ikke ulovlig å ha en god keeper, og Starts tyske keeper leverte varene nok en gang. I dag var han helt avgjørende for at Start fikk med seg noe som helst. Deumeland hadde flere gode redninger og var veldig stødig i grepet sitt i mange viktige situasjoner.

Deumeland er etter mitt syn divisjonens beste keeper, og blir helt avgjørende for Starts muligheter til å henge med i toppen denne sesongen.

Etterlengtet pause

Nå venter ti dagers kamppause for Start. Den kommer beleilig. Mohammed El Makrini og Matias Belli Moldskred vil være klar igjen for spill og Starts nysignering Sebastian Buch, som ikke imponerte noen i dag, får mange verdifulle økter med sine nye lagkamerater.

Etter sin koronakarantene tok Start fire poeng mot topplagene Aalesund og Ranheim. Dette er en veldig god fangst, og selv om spillet mot Ranheim var svakt har Start har nå satt seg selv i en fin posisjon før kampene som kommer. Personlig var jeg redd for at Start skulle stå med langt færre poeng da det ble klart at de skulle inn i karantene.

Nå venter Åsane, Ull/Kisa, Grorud, Bryne og Strømmen i de fem neste kampene, og selv om årets 1.divisjon har vist oss at ingen kan undervurderes, gir det grunn til å tro at det blir noen poeng i løpet av juni.