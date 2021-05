RBK-Ceide (19) har ventet lenge på sin første scoring: – Ekstremt deilig

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Stabæk 4–2) I sin kamp nummer 55 for Rosenborg, fant Emil Konradsen Ceide (19) endelig veien til mål.

Foto: Ole Martin Wold

Ceide startet på benken etter en trøblete start på sesongen. Men i 2. omgang fikk han muligheten fra start. Og etter to minutter var Ceide tredje sist på ballen da Rasmus Wiedesheim-Paul stupheadet inn utligningen til hjemmelaget.

Så – kvarteret etterpå – kunne Ceide endelig slippe jubelen løs for sin første Rosenborg-scoring – i sin 55. kamp for trønderklubben og sin 45. kamp i Eliteserien. Den omskolerte høyrekanten dro seg innover i banen. Skuddet i lengste hjørne med venstre fot var perfekt.

– Det er ekstremt deilig. Jeg er glad den kom i dag. Det var deilig, sier Ceide til Discovery.

Etterpå gikk det meste på skinner for hjemmelaget, som går inn i landslagspausen som serieleder.

– Han er en ung spiller, så det vil alltid variere litt. Men med scoringen kommer selvtilliten, sier RBK-trener Åge Hareide til Discovery om Ceide.

Og nå er Rosenborg serieleder.

– Det er helt fantastisk, sier Hareide.

Snuoperasjonen

Trønder og tidligere RBK-er Simen Wangberg (30) sto ikke engang oppført i lagoppstillingen før avspark. Stor var derfor overraskelsen da Wangberg kom inn for en lyskeskadd Yaw Amankwah rett før avspark. Han stanget inn det perfekte innlegget fra Sturla Ottesen, samtidig som nylig landslagsuttatte André Hansen (31) var på skogtur.

På 45 minutter hadde ikke Rosenborg skapt noe som helst mot et standhaftig og robust Stabæk-lag. Trener Åge Hareide svarte med dobbeltbytte og formasjonsendring i pausen: Ceide og Wiedesheim-Paul inn for Edvard Tagseth og Guillermo Molins.

Stabæk hadde én sjanse til å utligne med et kvarter igjen på klokka, men Sammy Skytte blåste ballen himmelhøyt over fra et par meter. Derfra gikk et langt mer angrepsvillig Rosenborg rett i angrep, og toppscorer Zachariassen punkterte kampen på heldig vis. Skuddet fra 18 meter gikk via en motspiller, og utmanøvrerte Stabæk-keeperen.

– Med litt marginer hadde vi vært inne i kampen igjen, sier Stabæk-trener Jan Jönsson til Discovery.

Tre minutter etterpå, i et aldri så lite bombardement av Stabæk-målet, headet Besim Serbecic inn sin første Rosenborg-scoring.