RBK-Ceide (19) har ventet lenge på sin første scoring: – Jeg ropte som f

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Stabæk 4–2) I sin kamp nummer 55 for Rosenborg, fant Emil Konradsen Ceide (19) endelig veien til mål.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Ceide startet på benken etter en trøblete start på sesongen. Men i 2. omgang fikk han muligheten fra start. Og etter to minutter var Ceide tredje sist på ballen da Rasmus Wiedesheim-Paul stupheadet inn utligningen til hjemmelaget.

Så – kvarteret etterpå – kunne Ceide endelig slippe jubelen løs for sin første Rosenborg-scoring. Den omskolerte høyrekanten dro seg innover i banen. Skuddet i lengste hjørne med venstre fot var perfekt.

– Jeg holdt på å miste hodet helt. Jeg ropte som f, og var dritglad, sier Ceide om jomfruscoringen.

Har tvilt

Scoringen var han først på 55. kamp for trønderklubben, i sin 45. kamp i Eliteserien

– Jeg har vært utålmodig. Det har vært noen lange dager der jeg har tenkt at jeg må score; hvorfor scorer jeg ikke. Men den kom i dag. Jeg har tvilt, men trenerne og spillerne har hjulpet meg, sagt jeg skal kjøre på og ikke tenke på det.

Minutter før slutte viste Ceide at selvtilliten er på vei tilbake, da han forsøkte seg på et frekt «rabonainnlegg».

– Ja. Det var ikke det beste forsøket. Jeg ville ha en målgivende, men det kommer neste gang. Jeg lover å fortsette å forsøke på slike ting.

– Et supertalent

Etter kampen var Rosenborg-trener Åge Hareide godt fornøyd med 19-åringen.

– Jeg har tillit til Emil, hvis ikke hadde jeg ikke satt ham inn. Jeg har brukt ham mye, men han må lære seg voksenfotball. Unge spillere vil variere, men han er et supertalent som vi må jobbe mye med. Han har mye i seg, sier Hareide til VG.

– Har du vært redd for å bruke ham for mye i motgang?

– Det går utover selvtilliten hvis man ikke opplever at man lykkes, men de andre spillerne har vært flinke til å bakke ham opp, og rose ham. Han er en super fyr på alle mulige måter, og det er viktig å få ham i gang

Tydelig pauseprat

Etter Ceides innhopp og scoring, gikk det meste på skinner for hjemmelaget, som går inn i landslagspausen som serieleder.

– Førsteomgangen var elendig fra vår side. Jeg måtte bruke høy innestemme for å vekke spillerne. De andre kampene gikk i vår favør, og da er det viktig at vi slår til når vi har muligheten, sier RBK-trener Åge Hareide.

Og nå er Rosenborg serieleder - med én kamp mer enn Bodø/Glimt på andreplass.-

– Vi har spilt mange kamper, og spillerne innrømte etter kampen i dag at de er slitne. Det var en liten gambling å spille sju kamper i mai, men nå er poengene der. Vi har lært oss å spille kamper tett. Det får vi behov for senere i høst med europacupkvalifisering.

Snuoperasjonen

Trønder og tidligere RBK-er Simen Wangberg (30) sto ikke engang oppført i lagoppstillingen før avspark. Stor var derfor overraskelsen da Wangberg kom inn for en lyskeskadd Yaw Amankwah rett før avspark. Han stanget inn det perfekte innlegget fra Sturla Ottesen, samtidig som nylig landslagsuttatte André Hansen (31) var på skogtur.

På 45 minutter hadde ikke Rosenborg skapt noe som helst mot et standhaftig og robust Stabæk-lag. Trener Åge Hareide svarte med dobbeltbytte og formasjonsendring i pausen: Ceide og Wiedesheim-Paul inn for Edvard Tagseth og Guillermo Molins.

Stabæk hadde én sjanse til å utligne med et kvarter igjen på klokka, men Sammy Skytte blåste ballen himmelhøyt over fra et par meter. Derfra gikk et langt mer angrepsvillig Rosenborg rett i angrep, og toppscorer Zachariassen punkterte kampen på heldig vis. Skuddet fra 18 meter gikk via en motspiller, og utmanøvrerte Stabæk-keeperen.

– Med litt marginer hadde vi vært inne i kampen igjen, sier Stabæk-trener Jan Jönsson til Discovery.

Tre minutter etterpå, i et aldri så lite bombardement av Stabæk-målet, headet Besim Serbecic inn sin første Rosenborg-scoring.