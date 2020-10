Helsedirektoratet sier nei til NFFs bønn om unntak fra karantenereglene

Norges Fotballforbund har bedt om unntak fra karantenereglene for elitefotballen, men helsemyndighetene vender tommelen ned, skriver VG.

Fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt har i et brev til helsedepartementet bedt om unntak fra karantenereglene for toppfotballen, men helsemyndighetene anbefaler ikke at det gis. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Hele Viking-troppen ble satt i karantene etter at Veton Berisha testet positivt på koronaviruset, og to av lagets kamper måtte utsettes.

– Vi anmoder om at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer hvorvidt det kan gis et unntak for toppfotballen slik at karantenen på ti dager for nærkontakter skal kunne erstattes av én negativ test dersom spiller/leder er symptomfri, skriver fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt i søknaden.

Et brev VG har fått tilgang til viser at verken Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet anbefaler et unntak for toppfotballen.

Helsedirektoratet skriver i brevet til departementet blant annet:

* Slike unntak skaper et uoversiktlig og lite sammenhengende regelverk.

* Det er mange grupper som ønsker seg fritak fra reglene. Et ja til fotballen vil derfor gi «en uheldig opplevelse av ulik behandling».

* Unntak fra karantenereglene bør bare skje «med mindre særlige tunge hensyn tilsier det. Slike hensyn foreligger etter vår mening ikke i denne saken».

Fotballforbundet begrunner søknaden med sportslige og økonomiske argumenter og sier at det er nødvendig å gjennomføre sesongen for å sikre toppklubbenes økonomi. Det argumenteres også med at det i de fleste europeiske ligaer ikke kreves ti dagers karantene ved positive tester i en fotballtropp.