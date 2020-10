Thorsby scoret – Sampdoria rystet Atalanta

Nordmannen viser storform

Morten Thorsby kunne juble for scoring. Foto: Setfano Nicoli / LaPresse

Atalanta - Sampdoria 1–3

Atalanta spilte seg helt til kvartfinalen i Champions League forrige sesong, og innledet årets utgave av den gjeve turneringen med 4-0-seier over Midtjylland.

I møtet med Thorsby og Sampdoria kom laget fra Bergamo til kort. Fabio Quagliarella ga Sampdoria ledelsen etter bare 13 minutters spill, før han misbrukte muligheten til å doble ledelsen fra straffemerket like før pause.

Etter en times spill kom imidlertid 2-0-målet da Thorsby steg til værs og headet ballen i mål etter et innlegg fra Jakub Jankto. Det er nordmannens tredje scoring i serie A-karrieren.

Thorsby måtte lide i spenning mens VAR sjekket om målet skulle annulleres, men det ble stående.

Målet ble kampavgjørende ettersom Duvan Zapata reduserte på et straffespark ti minutter før full tid. På overtid drepte Jankto spenningen i kampen da han la på til 3-1.

Thorsby er i en god periode med klubblaget. Forrige helg markerte han Sergej Milinkovic-Savic ut av kampen da Sampdoria knuste Lazio 3-0. Milinkovic-Savic var mannen som en drøy uke tidligere knuste Norges EM-drøm med to mål for Serbia på Ullevaal i en kamp der Thorsby måtte nøye seg med et kort innhopp.

Lørdagens Serie A-kamp ble spilt i Bergamo under strenge restriksjoner. Lombardia-regionen opplever igjen skyhøy koronasmitte, og det er innført strenge tiltak. Thorsby var for øvrig en av de første norske kjendisene med påvist koronasmitte i mars.

