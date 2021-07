Bekreftet: Åge Hareide forlenger ikke kontrakten

Det melder klubben torsdag ettermiddag.

Åge Hareide på plass før torsdagens treningsøkt på Lerkendal. Foto: Christine Schefte

LERKENDAL: Rosenborg skriver på sin hjemmeside at Åge Hareide ikke kommer til å forlenge kontrakten med klubben.

– Jeg har bestemt meg for å pensjonere meg som fotballtrener fra årsskiftet. Hensikten da vi skrev kontrakten ut 2021 var nettopp usikkerheten på hvor lenge jeg ville holde på. Vi hadde 1. juli som dato slik at Rosenborg kan finne en erstatter, sier Hareide.

– Motivasjonen min frem til nyttår er stor. Jeg ønsker å avslutte på en god måte.

Hareides nåværende kontrakt går ut etter inneværende sesong. Klokka 13.30 skal han svare på spørsmål fra pressen.

Det er også et styremøte klokka 17.00 i ettermiddag, ifølge klubben.

Adresseavisen kommer tilbake med mer fra Lerkendal.

Klokka 13 torsdag ettermiddag har RBK trening. Adresseavisen fikk stilt Hareide to spørsmål klokka 12.30, før han spaserte inn i garderoben til spillerne. Flere pressefolk sto og ventet på Hareide før treninga startet.

– He he, nei.

Det var Åge Hareides svar på om han har gitt Rosenborg et endelig svar på om han ønsker å forlenge kontrakten eller ikke.

– Har du ikke gjort det ennå?

– Vi tar det etterpå.

En halvtime senere kom bekreftelsen fra klubben: Hareide forlenger ikke.

Etter onsdagens 0–0-kamp mot Haugesund, uttalte RBK-treneren at han har bestemt seg for om han forlenger kontrakten eller ikke.

– Jeg har ikke sagt fra noe ennå. Vi skal ta en prat om det, sa Hareide etter kampen - før han la til at svaret kom «sannsynligvis» 1. juli, altså i dag.

Videre sa Hareide at han skulle ta det med Rosenborg først.

1. juli har hele tiden blitt satt som en dato der avgjørelsen skal tas.

Styreleder Ivar Koteng har sagt at han ønsker å forlenge, mens Hareide selv både har snakket om hvor fristet han er til å bli med også i 2022 - og at det kan bli med kun denne sesongen.

Koteng reagerte slik på Hareides uttalelser etter Haugesund-kampen:

– Hvis han er motivert for å trene oss, så svarer Åge ja. Da er jeg glad for det. Hvis han ikke er motivert for å trene oss, og svarer nei, så er jeg også glad for det. For det er slik det er.