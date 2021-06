Koteng gir klart svar om ny Hareide-kontrakt

Etter tre strake tap har Åge Hareide tonet ned praten om egen framtid. RBK-styret er imidlertid klare på at ingenting har endret seg.

- Det er opp til Åge å vurdere hva som skjer, sier Ivar Koteng. Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

- Det er opp til Åge å vurdere hva som skjer. Han har noen familiære vurderinger han må ta, så vil han svare om forhåpentlig ikke altfor lang tid, sier Koteng til Adresseavisen.

Og bekrefter igjen det han gjorde i slutten av mai: At RBK-styret står klare til å forlenge kontrakten med Hareide.

Kjørte sammen til Brakka lørdag: Åge Hareide satt på med Koteng dagen etter LSK-kampen. Etterpå spiste laget lunsj inne på Brakka. Foto: Christine Schefte

Les også Ingen Hareide-avgjørelse før Haugesund-kampen

Møttes mandag

Mandag ettermiddag møttes Koteng og Hareide for å diskutere sommerens overgangsvindu.

Det store spørsmålet i mediene og blant supporterne akkurat nå, handler imidlertid ikke om hvem som blir neste spiller inn. Men om Hareides egen framtid i klubben.

For én måned siden sa Koteng at RBK vil forlenge, og at det er opp til Hareide selv.

– Vi ønsker å forlenge. Åge får den tiden han trenger på å bestemme seg, så håper vi at han havner på å skrive ny kontrakt.

For ti dager siden gikk også Hareide selv langt i å bekrefte en forlengelse, da han snakket med Adresseavisen.

- Jeg har en god dialog med RBK. Samtidig har jeg en del familiære ting som jeg må få på plass. Jeg tror det skal løse seg, sa han.

- Så det du egentlig sier, er at du sier ja til å ta et år til?

- Ja, det gjør egentlig det, altså, svarte treneren.

Les også Hareide melder krise: Varsler møte med Koteng om sin egen fremtid

Tre tap på rad

Noen dager før Hareide uttalte dette, kom han fra Drammen med et surt 1-2-tap i bagasjen.

Siden har RBK spilt to kamper - og tapt begge.

Dette har også gjort noe med Hareides egen retorikk. For etter LSK-nederlaget gikk dialogen mellom Hareide og Adresseavisen slik:

– Du sa etter forrige kamp at hvis dette fortsetter, må RBK uansett lete seg etter en ny trener?

– Vi kan ikke drive å tape fotballkamper hele tiden. Vi kan ikke det. Men jeg tror det er viktig å stå i det uansett. Vi må jobbe oss ut av en krise. Hvis klubben mener de trenger et nytt ansikt inn i garderoben, er det ok, svarte Hareide.

– Du sa krise?

– Det er jo det.

Les også RBK-svikten: – Sjokkert over bortforklaringene

- Ser utvikling

Der er imidlertid ikke RBK-styret.

- Vi liker å vinne fotballkamper. Men det er ikke slik at et par kamper gjør en trener er mer skikket eller uskikket for en jobb, sier Koteng tirsdag.

- Har det vært noen utvikling siden i fjor høst?

- Vi synes at det har vært utvikling. På mange plan, svarer Koteng.

- På hvilke plan?

- Det har skjedd ting rundt hvordan vi evaluerer trening og hvordan vi arkiverer alt vi gjør.

Også hvordan vi leter etter spillere. Blant annet, sier Koteng, som sier han ikke snakket framtid med Hareide mandag kveld.

- Nei. Vi snakket om det kommende overgangsvinduet. Og så snakket vi litt "skit". Ikke noe annet, sier Koteng.

- Nå kommer det fire seriekamper før e-cupkvaliken. Hvor viktige blir disse?

- Alle kamper er viktige, og vi holder på med dette for å vinne mest mulig. Vi er spente, og ekstra spente etter å ha tapt tre på rad. Vi blir ikke upåvirket av det som mennesker, svarer Koteng.

Og gjentar det han sa innledningsvis:

- Styret må tenke langsiktig. Vi er sterke i troen på at dette snur. Så venter vi på Åges svar til oss. Akkurat som dere gjør.