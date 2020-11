«Ukjente» Gunnulfsen knuste alle - uaktuell til verdenscupåpningen

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Sensasjonsløperen Mikael Gunnulfsen (27) var 27 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo i mål, men lørdagens vinner får ikke reise til Finland og verdenscup. Det er forbeholdt landslagsløperne.

SUPERRENN: Mikael Gunnulfsen vant åpningsrennet på Beitostølen. Foto: Geir Olsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Uttaket og alt det rælet der orker jeg ikke tenke på nå. Jeg har vunnet, sier Gunnulfsen til VG.

Laget til verdenscupåpningen er tatt ut, men det er to plasser igjen. Som landslagsløperne skal slåss om.

– Så om jeg hadde vunnet med 45 sekunder, så hadde det ikke holdt, sier Gunnulfsen.

For løpere med VM- og OL-gull, som Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund, ble alle statister mot telemarkingen Gunnulfsen på 15 kilometer klassisk på Beitostølen. For det norske folk er han bortimot helt ukjent. Men med seieren på Beitostølen fikk Gunnulfsen sitt definitive gjennombrudd.

Les også Fossesholm svarer svenskene etter Johaug-triumf: Tror de blir stille neste helg

Klæbo vet hvordan han har det.

– Jeg har vært i Gunnulfsens sko og ikke blitt tatt ut, så jeg vet hvordan det er. Det er kanskje litt kjipt. Men samtidig har jeg full forståelse for det. Jeg var egentlig ikke så skuffet jeg heller, men jeg var heldig for det kom noe sykdom der, sier Klæbo - som derfor likevel fikk reise til Ruka i 2016.

Holund ble nummer tre 34 sekunder bak. Etterpå var Gunnulfsen kritisk til hvor uviktig landslagsløperne mener Beito-rennene er.

Les også Klæbo om kreftsyk morfar: – Jeg savner å ha ham med meg på tur

Samtidig gjør landslagstrener Eirik Myhr Nossum det klart at rennene i Ruka er forbeholdt landslagsløpere. Dermed blir et uttak til Finland vrient for Gunnulfsen.

– Jeg har sagt der før også at de rennene er forbeholdt elitelaget hvis alle er friske og raske, sier Nossum til VG.

Johannes Høsflot Klæbo mener imidlertid at Gunnulfsen er en god kandidat nå.

– Han har lagt inn en veldig god søknad. Det er spennende å se når Nossum skal ta ut laget. Men det er absolutt en god søknad, sier Klæbo.

Lørdagens overraskelse og vinner liker ikke at landslaget snakker ned rennene på Beitostølen.

– Dette her er en drøm. Jeg kjenner på at folk snakker Beito ned og at landslaget går på drittski, men jeg bryr meg så lite. Fy fader hvis jeg vinner dette så kan Beito være så lite man bare vil. For meg er dette grisestort, sier Gunnulfsen til NRK etter målgang.

– Mye adrenalin

Til VG sier han dette en halvtime senere:

– Jeg hadde mye adrenalin etter målgang. Det er ikke så mye drittski uti her. Det har kommet snø så det er langt ned til steinene. Men vi er et lite lag. I motsetning til landslaget som har 40 skipar å velge mellom har vi fire, sier Gunnulfsen som går for Team Telemark.

En av dem som kom rolig over mål og forsvant fra stadion var Emil Iversen som gikk inn til en usedvanlig svak 51. plass. Gunnulfsen mener både syvende og åttendeparet til gutta på landslaget er bedre enn hans beste.

– Vi stiller på like vilkår. At de har ski som er mer enn gode nok til å vinne her er jeg sikker på, sier Gunnulfsen.

Gunnulfsen vant et renn som ble preget av sterkt varierende forhold med skarpe vindkast og snøvær ute i løypene. Og vinden økte på under herrerennet og gjorde det surt for de trikotkledde løperne i løypene til skidestinasjonen til fjells.

Gunnulfsen har imidlertid vist at han er en sliter gjennom en 8. plass på Kollen-femmila i 2019. Men han har vært en «nesten-løper» som ikke har fått det endelige gjennombruddet.

Les også Nedtur for Skistad: – Sikkert ikke så mange som har troen etter dette

Blant dem som skuffet er Martin Johnsrud Sundby. Oslo-løperen er ikke lenger en del av landslaget og må prestere denne helgen. Men det fungerte ikke for Sundby som endte langt bak i mål på 40. plass godt over to minutter bak Gunnulfsen.