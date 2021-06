For Sigurd (20) er TIL et lukket kapittel – setter seg offensivt mål foran sin første TUIL-sesong

Grønli tilbrakte store deler av fjorårssesongen på lån hos TILs daværende 1.-divisjonskollega Grorud – og ble ikke tilbudt ny TIL-kontrakt etter sesongen som endte med opprykk for «Gutan».

I stedet ble det en tur over brua til «Dalingan» som serieåpner borte mot Kvik Halden førstkommende søndag.

– Vi reiser ned lørdag og har kamp søndag klokken 14. Jeg vet ikke så mye om Kvik Halden annet enn at vi skal spille på gress, men seriestart gleder jeg meg veldig til. Det kommer til å bli en veldig artig sesong, sier Sigurd Grønli til iTromsø.

– Har klødd i beina

Mens hans gamle lagkamerater i TIL er godt i gang med sin sesong, blir det altså serieåpning 20. juni for Grønli og hans klubb på nivå tre.

– Det har klødd litt i beina etter å komme i gang, men vi har egentlig vært innforstått med at det var stor sannsynlighet for at kom til å ta tid før kom i gang. Det er noe vi har vært klar over. Nå skal det bare bli godt å begynne søndag, sier 20-åringen, som signerte toårskontrakt med TUIL foran årets sesong.

Det håper han skal bli starten på oppturen.

– For TUIL sin del tror jeg vi kommer til å gjøre det bra. Jeg håper vi er helt oppe i toppen og kriger. Jeg vet ikke så mye om de andre lagene, siden vi ikke har kunnet spille treningskamper mot lagene sørpå og kun møtt lag i nord. For min egen del tror jeg på en veldig bra sesong der jeg håper og få vist meg bra frem.

– Hvem blir de tøffeste konkurrentene tror du. Dagbladet hadde Skeid som opprykksfavoritt?

– Skeid gjorde det vel ok i fjor, og har vært der oppe de siste årene. Så er det selvfølgelig Kongsvinger, som rykket ned OBOS-ligaen. De skal vel være bra, så jeg tror nok det blir dem, og så tror jeg at vi kommer til å være der oppe, sier Grønli.

– Ikke Alta?

– Jeg tror for så vidt også Alta kommer seg når serien begynner.

– Ingen bitterhet

Grønli debuterte for TIL i 2018 og fikk 16 offisielle kamper og to scoringer for Gutan i sine to første år i klubben. I 2020 ble det ingen innhopp og et utlån, likevel bærer ikke Grønli noe nag til gamleklubben, som ikke ønsket han med videre.

– Jeg har ikke noe bitterhet og føler heller ikke jeg har noe å bevise, i hvert fall ikke for dem. Jeg har trua at det både for klubben og min egen del, blir en kanonsesong. Jeg går inn i sesongen med tanke om å angripe, spille bra fotball og levere for TUIL.

– Tenker du på å få en ny TIL-sjanse en gang i fremtiden?

– Nei, det er ingenting jeg tenker på. Jeg var i TIL noen sesonger og er ferdig der nå. Pr. nå er det lukket kapittel for min del. Det eneste jeg tenker på er å prestere og levere på et høyt nivå.

– Flere veier til Rom

Grønli er en del av den omtalte 2000-generasjonen. George Lewis er i dag en del av Arsenals akademi, mens Marcus Holmgren Pedersen er i ferd med å bli solgt fra Molde til nederlandske Feyenoord for store summer, og August Mikkelsen kanskje er den heteste spilleren på dagens TIL-lag om dagen.

– Jeg håper TIL holder plassen. Det er fint for Tromsø som by og ha et eliteserielag og jeg har jo kompiser som spiller der oppe og jeg håper gjør det bra. Marcus som du er inne på, har jo levert bra for Molde ganske lang tid, mens August i fjor, i de kampene han fikk spille, gjorde det bra, og i år har han vært veldig bra. Så det er veldig artig å se at de klarer å få det til, sier Grønli.

Grønli var først ute av trioen og fikk tre G18-landskamper i 2018. I 2019 bar det Mikkelsen og Holmgren Pedersens tur inn på landslaget.

– Vi var på det samme laget, men ikke de samme samlingene. Målet er jo å komme opp og vise meg frem på et høyere nivå jeg også, men jeg går en litt annen vei enn August og Marcus. men jeg tror den veier jeg tar nå, kommer til å betale seg. Det er mange veier til Rom, sier den tidligere TIL-spilleren.

– Offensivt mål

Og han har ifølge egne utsagn satt seg høye mål for sesongen.

– Jeg har for så vidt satt meg noen personlige mål, men de har jeg litt lyst til å holde for meg selv.

– Går det på mål eller målpoeng eller andre ting?

– Blant annet målpoeng. Det er veldig enkelt å måle og summere opp når sesongen er ferdig.

– Så når sesongen er ferdig får vi vite hva målet var?

– Vi får se om dere (media) husker å spørre om det, humrer Grønli.

– Er det et nøkternt eller offensivt mål du har satt deg?

– Det er et offensivt mål, sier TUILs midtbanestrateg.