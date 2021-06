Sergio Ramos ferdig i Real Madrid

Etter en fantastisk karriere i Real Madrid får ikke Sergio Ramos (35) ny kontrakt.

LEGENDE: Sergio Ramos må ut på klubbjakt etter en årrekke i Real Madrid. Foto: JUANJO MARTIN / EFE

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter 16 år i klubben, takker Sergio Ramos av i Real Madrid. Det bekrefter klubben på egne hjemmesider. Spilleren og klubben har innkalt til pressekonferanse kl. 12.30 i morgen.

Real Madrid skal ha tilbudt midstopperen en ettårskontrakt med 10 prosent lønnsnedgang. Ramos ønsket seg to nye år i hovedstaden, men får ikke fornyet kontakten, skriver Marca. Kontrakten hans utløper 30. juni.

Klubbpresident Florentino Perez og resten av styret vil også være til stede under pressekonferansen på Valdebebas. Der skal Ramos fortelle om sin fremtid.

Les også Fikk hjertestans og døde i 2007: Spania og Sverige møtes i byen der Antonio Puerta er evig «fotballhelgen»

Ramos har fem ligamesterskap og to cupmesterskap for Real Madrid, og har vunnet Champions League hele fire ganger med klubben. Han har totalt 22 troféer med klubben - nest mest i deres historie sammen med Manolo Sanchís and Marcelo. Bare Paco Gento (23) har flere.

Han stopper på 671 kamper for «Los Blancos». I løpet av disse har midstopperen scoret vanvittige 101 scoringer og levert 40 assist.

Ramos har hatt en tøff sesong for Real Madrid og spilte bare to ligakamper etter nyttår. Skader har forfulgt den rutinerte stopperen som nå må ut på jakt etter en ny klubb. Han er ikke med i Spanias EM-tropp.