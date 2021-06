Bodø/Glimt valset over Strømsgodset – hamret inn syv scoringer

(Bodø/Glimt - Strømsgodset 7–2) Det var gode, gamle Bodø/Glimt som skjøt ut av startblokkene på Aspmyra, og avgjorde kampen i løpet av en omgang.

To mål av Ulrik Saltnes ble etterfulgt av scoringer fra Ola Solbakken og Erik Botheim.

– Man blir ikke overrasket over Glimt lenger. Det har blitt en vane at de spiller sånn her. Det får man nyte mens man kan fordi det er nok mange av spillerne som er ettertraktet, sier Jens Petter Hauge til Discovery.

Milan-spilleren var på besøk på Aspmyra og fikk se et Bodø/Glimt-lag som ikke så ut til å savne ham selv, Kasper Junker og Philip Zinckernagel.

De rullet opp angrep etter angrep og ydmyket Strømsgodset. Til pause sto det 4–0.

– Det er helt rått. Det viser at Glimt er et topplag og det har de vært de to siste årene. Det tror jeg de kommer til å fortsette å være, fordi det er utrolig bra, sier Hauge.

MÅLFEST: Ola Solbakken gir en klem til Erik Botheim etter 4–0-målet. Foto: Mats Torbergsen

Godset-ankeret Herman Stengel var ikke imponert over det Strømsgodset leverte de første 45 minuttene.

– Blytungt. Vi er for sent på alle baller. Det ser stygt ut, sier Stengel til Discovery.

Stemningen var en litt annen i Glimt-leiren.

– Vi trykker på og har bra energi, og så lykkes vi med mye av det vi gjør. Da er det gøy å spille fotball, sier Ulrik Saltnes.

– Det er gøy at vi er effektive i tillegg. Da er det underholdende fotball, sier trener Kjetil Knutsen.

OVERKJØRING: Erik Botheim kunne feire etter å ha satt inn Bodø/Glimts fjerde mål for kvelden. Foto: Mats Torbergsen

I andre omgang fortsatte Glimt å kjøre på. Hugo Vetlesen kom inn sammen med brasilianske Pernambuco i pausen.

Vetlesen fortsatte i Saltnes’ spor. Glimt skapte en rekke store sjanser, men 5–0-målet kom først da Vetlesen prikket ballen i nettet.

Godset skapte noen sjanser, de også. Mikkel Maigaard reduserte, men Glimt stoppet ikke der.

Først satte spissinnbytter Lasse Nordås inn sitt første for klubben, deretter gjorde kantspilleren Axel Lindahl det samme.

– Jeg fikk temposjokk. Jeg har stått igjen og trent litt ekstra for å vende meg til det, sier Nordås om overgangen fra Strømmen.

Glimt ga seg ikke før de hadde satt syv baller bak Godset-keeper Viljar Myhra, som heller ikke hadde noen dårlig kamp.

– I dag er det bare å legge seg langflat. Vi møtte ikke opp i dag, sier Myhra til Discovery.

Bodø/Glimt har pleid å spille med de samme elleve stort sett hele tiden, men onsdag kveld fikk flere unggutter sjansen utover i kampen.

På tampen reduserte Gustav Valsvik etter en corner fra Lars-Christopher Vilsvik.