Kallevåg: - Kjekt at det endelig løsnet

Torbjørn Kallevåg scoret sitt første mål i AaFK-drakta, og kunne hilse til mor og sønn på tribunen.

Torbjørn Kallevåg scoret og sendte slengkyss til familien på tribunen. Foto: Marius Simensen

Etter noen svake resultater, spesielt på bortebane og 13. plass på tabellen, hadde AaFK kniven på strupen før oppgjøret mot bunnlaget Stjørdals-Blink. Og de oransje innfridde virkelig, med godt angrepsspill og fem scoringer.

En av dem som kom på scoringsslista var Torbjørn Kallevåg. Han satte inn en retur fra keeper til 2–0 tidlig i første omgang.

– Det var kjekt at det endelig løsnet, både for meg, men ikke minst for hele laget. Jeg har kanskje vært for balanserende på midtbanen i de første kampene. I dag prøvde vi å få flere løp fra midtbanen inn i boksen til motstanderen, og det lyktes vi bra med, sier Kallevåg, som fikk se at midtbanekollega Erlend Segberg også kom på scoringslista etter et godt løp inn i motstanderens sekstenmeter.

Hilste til mor

– Spissene var flinke til å gå på løp og i dag fulgte vi på midtbanen godt opp. Da kom også scoringene som vi har manglet i de siste kampene. I tillegg er vi gode på dødball, sier Kallevåg som sendte en spesiell hilsen etter sitt første mål i en offisiell kamp for AaFK.

– Jeg hadde moren min fra Bømlo på tribunen sammen med sønnen min, som var tilstede på sin første kamp. Jeg hadde lovd dem en hilsen hvis jeg scoret. Så da måtte jeg gjør det før jeg kunne takke (Simen) Rafn for forarbeidet, sier Kallevåg som sendte slengkyss mot tribunen.

Iniesta

En annen som scoret og kunne takke for utsøkt forarbeid var Kristoffer Ødemarksbakken, som fikk æren av å avslutte kampens flotteste angrep. En lynrask kontring, som startet med et presist utkast fra keeper Michael Lansing, gikk via Sigurd Haugen før Ødemarksbakken kunne runde Blinks keeper og sette ballen i mål til 5–1.

– Når (Sigurd) Haugen opptrer som Iniesta, så kan ikke jeg bomme. Den var ferdigscora, gliser Ødemarksbakken, som i tillegg til scoringen fikk notert en målgivende pasning.

– Jeg har tre mål nå og Haugen har fire, men hvis han fortsetter med slike pasninger må han gjerne bli toppscorer, sier lynvingen, som gleder seg til å komme tilbake til hjemlige trakter i neste kamp mot Ullensaker/Kisa.

Hjem for å vinne

– Det er nærmest hjemstedet mitt og det er en klubb jeg kjenner veldig godt. Jeg spilte der i åtte-ni sesonger og var også på lån der fra Lillestrøm i fjor. Jeg kjenner de fleste, både i administrasjonen og blant spillerne. Så det blir artig å komme ned der og slå dem, sier Ødemarksbakken, som tror dagens kamp gir viktig selvtillit.

– Jeg synes vi har spilt bra i flere kamper nå, uten at vi helt har klart å sette den nest siste pasningen og dermed skape nok målsjanser og mål. I dag fikk vi endelig uttelling for spilleovertaket, og mange spillere ble involvert både i mål og assist. Slikt gir selvtillit, som vi skal ta med oss videre, sier Ødemarksbakken.